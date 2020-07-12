Yer altındaki kablolar alev aldı

Darıca'nın Osmangazi Mahallesi Kuştepe Caddesi'nde öğle saatlerinde, kaldırımın altından çıkan duman ve alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ile sağlık ekipleri geldi. Polis, olası bir tehlikeye karşı önlem olarak caddeyi araç trafiğine kapattı. Yerin altından çıkan duman ve alevlerin yakından geçen doğal gaz hattına ulaşmaması için olay yerine çağrılan elektrik dağıtım şirketi çalışanları, hatta giden elektriği keserek onarım çalışması başlattı. Alevlerin elektrik kablolarının bilinmeyen nedenle tutuşması sonucu çıktığı belirlendi. Onarım çalışmasının başlamasıyla birlikte cadde trafiğe açıldı.