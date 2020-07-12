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Yer altındaki kablolar alev aldı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde yer altından geçen elektrik kabloları alev aldı. Bilinmeyen nedenle meydana gelen olayla ilgili elektrik dağıtım şirketi çalışanlarınca çalışma başlatıldı.

12 Temmuz 2020 Pazar 18:32
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Yer altındaki kablolar alev aldı

Darıca'nın Osmangazi Mahallesi Kuştepe Caddesi'nde öğle saatlerinde, kaldırımın altından çıkan duman ve alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ile sağlık ekipleri geldi. Polis, olası bir tehlikeye karşı önlem olarak caddeyi araç trafiğine kapattı. Yerin altından çıkan duman ve alevlerin yakından geçen doğal gaz hattına ulaşmaması için olay yerine çağrılan elektrik dağıtım şirketi çalışanları, hatta giden elektriği keserek onarım çalışması başlattı. Alevlerin elektrik kablolarının bilinmeyen nedenle tutuşması sonucu çıktığı belirlendi. Onarım çalışmasının başlamasıyla birlikte cadde trafiğe açıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YeraltıElektrikKabloYangınDarıcaKocaeli
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