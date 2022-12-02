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Yeni Yusufeli'nde kontrollü patlatmada kaya düşen 2 ev hasar gördü

ARTVİN'de, baraj nedeniyle sular altında kalmaması için taşınan Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerindeki Meşecik köyünde, heyelanlı alan temizleme çalışmasında kontrollü patlatma yapıldı. Yamaçtan kopan kayaların düştüğü boş 2 evde, hasar meydana geldi.

02 Aralık 2022 Cuma 12:01
Yeni Yusufeli'nde kontrollü patlatmada kaya düşen 2 ev hasar gördü

İlçede yapılan Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak 7 köyden biri olan, 35 haneli Meşecik köyünün taşınacağı yeni yerleşim yerinin üst tarafındaki yamaçta, heyelanlı alanı temizleme çalışmalarına devam edildi. Heyelan riskli yamaçta, güvenlik önlemleri alındıktan sonra kontrollü patlatma yapıldı. Bu sırada yamaçtan kopan kayalar, yuvarlanarak Mehmet ve Tevfik Yıldırım'a ait boş olan tek katlı evlerin üzerine düştü. Evlerde hasar oluşurken, ekipler de bölgede iş makinesiyle kayaların kaldırılması için çalışma başlattı. Meşecik köyüne henüz yerleşimin yapılmadığı belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArtvinYusufeli BarajıPatlamaKayaEvHasarMeşecik Köyü
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