Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1157
ALTIN
488.206
DOLAR
7.9066
STERLİN
10.2622
EURO
9.3215
Ermeni Kurmay Albay ağır yaralandı
Son Dakika
Ermeni Kurmay Albay ağır yaralandı
Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan istifa sinyali
Son Dakika
Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan istifa sinyali
Rusya gerilime el attı
Son Dakika
Rusya gerilime el attı
Tuma Çelik ile ilgili karar Resmi Gazete'de
Son Dakika
Tuma Çelik ile ilgili karar...
Bakan Koca, 6 ilin sağlık müdürüyle görüştü
Son Dakika
Bakan Koca, 6 ilin sağlık...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşini bıçakladı

BURSA’da 46 yaşındaki Nazım T. ile 23 yaşındaki dini nikahlı eşi Merve A. arasında çıkan ‘yemeğin tuzu az’ tartışması kavgaya dönüştü. Eşinin tepkisine öfkelenen Merve A. mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Nazım T.’yi göğsünden yaraladı.

09 Ekim 2020 Cuma 09:05
6 Okunma
Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşini bıçakladı

Olay, gece saat 12.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi 5. Güzel sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İş yerinden evine gelen Nazım T. yemek için 2 yıllık dini nikahlı eşi Merve A.’nın hazırladığı sofraya oturdu. Eşi Merve A.’nın hazırladığı yemeğin tuzunu az bulan Nazım T. eşini uyardı. Bu nedenle çift tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma sırasında Nazım T. imam nikahlı eşinin üzerine yürürken Merve A. mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Nazım T.’yi göğsünden yaraladı. Nazım T. kanlar içinde yere yığılırken eşinin durumunu gören Merve A. durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dini nikahlı eşi tarafından bıçaklanan Nazım T., polis ekiplerine bıçağı kendi kendine sapladığını söylerken Merve A. eşini tartışma sırasında bıçakladığını itiraf etti.  Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Nazım T., Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Nazım T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Merve A. kendisini görüntüleyen basın mensuplarının ‘Eşinizi neden bıçakladınız?” sorusuna, “Sen sor diye bıçakladım.” diye cevap verdi. Gözaltına alınan 1 çocuk annesi Merve A.’nın emniyetteki işlemleri sürerken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KarıKocaBıçakYARALAMA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zonguldak'ta iki tekstil fabrikasında 78 işçide koronavirüs çıktı, üretimler durdu
Zonguldak'ta iki tekstil fabrikasında 78 işçide koronavirüs çıktı, üretimler durdu
2 kişinin testi pozitif çıktı, bölge karantinaya alındı
2 kişinin testi pozitif çıktı, bölge karantinaya alındı
Yargıtay'ın bozma kararı sonrası Aslı Nemutlu'nun ailesi: Şaşkınız
Yargıtay'ın bozma kararı sonrası Aslı Nemutlu'nun ailesi: Şaşkınız
Yayaya öncelik vermeyen sürücülere ceza yağdı
Yayaya öncelik vermeyen sürücülere ceza yağdı
Türk TIR'ları Sarp'a yöneldi, kuyruk arttı
Türk TIR'ları Sarp'a yöneldi, kuyruk arttı
İzmir'de kötü koku tepkisi
İzmir'de kötü koku tepkisi
Otomobil okulun bahçesine girdi: 3 yaralı
Otomobil okulun bahçesine girdi: 3 yaralı
Sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole düştü: 10 yaralı
Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole düştü: 10 yaralı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma