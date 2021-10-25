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Yayla cinayetinden yasak aşk çıktı, aynı aileden 5 kişi tutuklandı 

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde yayla evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan İbrahim Altay'ın (70), yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili aynı aileden 5 kişi tutuklandı.

25 Ekim 2021 Pazartesi 08:45
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Yayla cinayetinden yasak aşk çıktı, aynı aileden 5 kişi tutuklandı 

Olay, 20 Ekim'de Reşadiye ilçesine bağlı Bozçalı beldesi Büyük Yaylası'nda yaşandı. Evli ve 4 çocuk babası İbrahim Altay, sabah beldeden çıkıp yayladaki evine gitti. Akşam saatlerinde vatandaşlar, yaylada İbrahim Altay'ı bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Jandarma dedektifleri JASAT ve istihbaratçıların da içinde bulunduğu 85 kişilik bir ekip kuruldu. İlk etapta tespit edilen 5 şüpheli Reşadiye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınarak 4 gün boyunca sorgulandı. Yapılan detaylı araştırma ve sorgulamalar sonucu İbrahim Altay'ın yasak aşk yaşadığı Ayşe Kandemir'in (46) kocası Şenel Kandemir (56) tarafından yayladaki evlerinde bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Şenel Kandemir ile birlikte cinayete yardım ettikleri tespit edilen eşi Ayşe, çocukları Derya (22), Emrullah (19) ile Ömer Kandemir (32) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çamlıbel Kapalı Cezaevine gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TokatReşadiyeYaylaCinayetIbrahim Altay
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