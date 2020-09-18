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'Yasaklara uyduk ama annemizi ziyaret etmekten geri duramadık"

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin, kentte koronavirüs vaka sayısındaki artışın nedeninin aile ziyaretleri olduğunu söyledi. Dr. Çetin, "Yasaklara uyduk ama annemizi ziyaret etmekten, kardeşlerimizi ziyaret etmekten geri durmadık" dedi.

18 Eylül 2020 Cuma 13:24
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'Yasaklara uyduk ama annemizi ziyaret etmekten geri duramadık"

KONYA - Konya Tabip Odası Şubesi Başkanı Dr. Eyüp Çetin, kentte koronavirüs vaka sayısındaki artışla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dr. Çetin, "Artışın nedeniyle ilgili arkadaşlarımızla birlikte çok kafa yorduk. Konya'da vaka artışının sebebi, Konya içine kapalı bir toplum. Aile işbirliği, ailelere gidiş-geliş çok fazla. Kendimizi izole edemedik. Yasaklara uyduk ama annemizi ziyaret etmekten, kardeşlerimizi ziyaret etmekten geri durmadık. Sanırım buna bağlı. Orta Anadolu Bölgesi'nin bir özelliği olarak düşünüyorum. Ankara, Konya, Karaman şu an ön planda. Biz bizeyiz mantığı, bizi bu yanlışa sürükledi diye düşünüyorum" dedi. 

SİYASİ POLEMİKLERİN İÇERİSİNE SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÇEKİLMESİN

Dr. Eyüp Çetin, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin TTB'nin kapatılması yönündeki sözleriyle ilgili olarak da "Pandemi sürecinde sağlık çalışanları, sağlık ordusu olarak çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Bu mücadele döneminde, siyasi polemiklerin içerisine sağlık çalışanlarının çekilmesini arzu etmiyoruz. Tabip Odası Genel Merkezi'nin söylemlerine de  'yönetemiyorsunuz' diyerek, ilişkiyi bitirmeyi doğru bulmadığımız için bu konuda kamuoyuna bir açıklama yaptık" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp ÇetinKentte Koronavirüs Vaka SayısıKonya
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