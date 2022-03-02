Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 3
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1.969,91
ALTIN
868,48
DOLAR
13,99
STERLİN
18,69
EURO
15,58
Bursa Teknik Üniversitesi 30 Sözleşmeli Personel alıyor
Bursa Teknik Üniversitesi 30...
Akdeniz Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Akdeniz Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
Adalet Bakanlığı 6.459 personel alacak
Adalet Bakanlığı 6.459 personel...
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yangını fark eden polisler 5 kişiyi kurtardı

KASTAMONU'da, 2 katlı binadan alevler yükseldiğini fark eden polis ekipleri, binada yaşayan 5 kişiyi uyandırarak kurtardı. Yangında 1 kişi dumandan etkilendi, 2 binada hasar oluştu.

02 Mart 2022 Çarşamba 08:40
Yangını fark eden polisler 5 kişiyi kurtardı

Yavuz Selim Mahallesi Ömerağa Sokak'ta bulunan iki katlı binanın çatı katında saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Mustafa A.'ya ait evin çatasından alevler yükseldiğini gören Şehit Polis Recep Şahin Polis Merkezi'nde görevli memurlar, dairelerin zillerini çalarak binada oturanları uyandırdı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler gelene kadar binada yaşayan 5 kişiyi polisler tahliye etti. Yan tarafta bulunan boş binaya da sıçrayan yangın, itfaiye ve polis ekiplerinin TOMA'lı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen yaşlı bir kadına ise sağlık ekiplerince olay yerinde ilk yardım yapıldı. Yangında iki bina zarar görürken kurtarılan 5 kişi, polis merkezine sığındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KastamonuEvBinaYangınİtfaiyePolisKurtarmaYavuz Selim Mahallesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boşandığı eski eşini boğarak öldürdü
Boşandığı eski eşini boğarak öldürdü
Sokak ortasında pompalı tüfekli saldırı: 1'i ağır 2 yaralı
Sokak ortasında pompalı tüfekli saldırı: 1'i ağır 2 yaralı
Karkamış'a Suriye'den atılan roket düştü
Karkamış'a Suriye'den atılan roket düştü
"Allah savaşı kimseye yaşatmasın"
"Allah savaşı kimseye yaşatmasın"
Eşi, Elçin’i 5 yerinden bıçakladı
Eşi, Elçin’i 5 yerinden bıçakladı
“Ne olur Putin'i, Rusya'yı durdurun”
“Ne olur Putin'i, Rusya'yı durdurun”
Türk öğrenciler, saldırı anlarını anlattı
Türk öğrenciler, saldırı anlarını anlattı
Bingöl'de vaşak görüldü, 'zarar vermeyin' uyarısı yapıldı
Bingöl'de vaşak görüldü, 'zarar vermeyin' uyarısı yapıldı
Kapısı açılmayan eve 'zırhlı araç' ile müdahale
Kapısı açılmayan eve 'zırhlı araç' ile müdahale

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma