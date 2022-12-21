Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.455,36
ALTIN
1.088,32
DOLAR
18,67
STERLİN
22,66
EURO
19,83
Bursa Uludağ Üniversitesi 9 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
Bursa Uludağ Üniversitesi 9...
Dokuz Eylül Üniversitesi 10 Araştırma Görevlisi alıyor
Dokuz Eylül Üniversitesi 10...
Hazine ve Maliye Bakanlığı 50 Uzman Yardımcısı alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı...
YÖK 15 Uzman Yardımcısı alacak
YÖK 15 Uzman Yardımcısı...
Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar
Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yangında küle dönen meyve bahçeleri yeşermeye başladı

21 Aralık 2022 Çarşamba 10:19
Yangında küle dönen meyve bahçeleri yeşermeye başladı

ADANA'nın Aladağ ilçesinde çıkan yangınlarda zarar gören meyve bahçeleri, dikilen fidanlarla birlikte yeşermeye başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Aladağ'da 14 bin fidan dağıtımı yapıldığını belirterek, "Sadece bu bölgede 8 bin 500 zeytin, 3 bin 500 badem, 1000 ise ceviz fidanı dağıttık" dedi.

Kente bağlı 6 ilçede 2021 yılında çıkan yangınlarda, hektarlarca orman ile meyve bahçesi küle döndü. Zarar gören ilçelerde, ilk anda itibaren iyileştirme çalışmaları başlatıldı. Bu ilçelerden biri olan Aladağ'da da tabiat yeniden canlandırılıyor. Bu kapsamda ilçede, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce büyük ve küçükbaş hayvan, meyve fidanı, arılı kovan, tohum ile yem dağıtımı yapıldı. Yanan badem, zeytin ve ceviz ağaçlarının yerine dikilen fidanlar yeşermeye başladı.

'FİDANLAR KENDİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI'

İlçede fidan dikimi yapılan yerleri inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, ilk günden itibaren yaraların sarılmaya başlandığını söyledi. Besiciler ile çiftçilerin mağduriyetini en aza indirmek için çabaladıklarını kaydeden Tekin, "Kentte toplamda 30 bini aşkın fidan dağıtımı yapıldı. Bu bölgede ise badem, zeytin ve ceviz ön planda tutuldu. Ekilen fidanlar yavaş yavaş yeşermeye, kendini göstermeye başladı. İnşallah en kısa sürede meyve verecek hale gelirler" dedi.

ALADAĞ'A 1,5 MİLYON TL'LİK YARDIM

İlçede 14 bin fidan dağıtımı yapıldığını vurgulayan Tekin, "Aladağ'da geçen yıl 100'ün üzerinde arılı kovan, 15 büyükbaş hayvan, 50'ye yakın küçükbaş hayvan ve ciddi miktarda yem desteği verdik. Buna ek olarak Cumhurbaşkanlığı'mızdan gelen destekle ilçede 1,5 milyon lira yardım dağıtıldı. Sadece bu bölgede 8 bin 500 zeytin, 3 bin 500 badem, 1000 ise ceviz fidanı dağıttık. Çiftçimize, ayçiçeği ve buğday tohumu desteği de sunuldu" diye konuştu.

Yangında evi ve bahçesi yanan çiftçi Veli Yıldırım ise "Devletimiz arkamızda olduğu için her türlü eksiğimiz tamamlanıyor. Fidan ve tohum desteği verildi. Bademim ve zeytinim yandı, evim ağır hasar gördü. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaYangınMeyve Bahçeleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar; eğitim uçuşları iptal
Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar; eğitim uçuşları iptal
Kocaeli’de “Sıfır Atık Tema Parkı” kuruldu
Kocaeli’de “Sıfır Atık Tema Parkı” kuruldu
Antalya'da 'yüksek kira' protestosu
Antalya'da 'yüksek kira' protestosu
45 kişinin yaşadığı mahalle, kamyon sayesinde tanındı
45 kişinin yaşadığı mahalle, kamyon sayesinde tanındı
Cudi'de PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
Cudi'de PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
İzmit Körfezi, kısmen kahverengiye büründü 
İzmit Körfezi, kısmen kahverengiye büründü 
Karadeniz'de palamudun yerini hamsi aldı
Karadeniz'de palamudun yerini hamsi aldı
6 kilo kokaini yedek lastiğe gizlemişler 
6 kilo kokaini yedek lastiğe gizlemişler 
Yüksekova'da karla mücadele gece de sürüyor
Yüksekova'da karla mücadele gece de sürüyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول