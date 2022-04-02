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Yangına müdahale ederken ilk sahurlarını yaptılar

ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesine bağlı Dağoba ve Toluklar köyleri arasında çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları, sabaha kadar devam ederken, ekipler ise ilk sahurunu yangın sahasında yaptı.

02 Nisan 2022 Cumartesi 10:22
Yangına müdahale ederken ilk sahurlarını yaptılar

Bayramiç ilçesinin Toluklar ve Dağoba köyleri arasındaki tarım arazisinde dün saat 15.00 sıralarında çıkan ve kuvvetli lodosun etkisiyle ormana sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları gece boyunca sürdü. İstanbul, Bursa, İzmir ve Balıkesir'den gelen ekipler de yangını kontrol altına almak için çalışmalara destek verdi. Yangın söndürme çalışmalarında görev alan yaklaşık 300 personel arasında oruç tutacak olanlar ise Türk Kızılay Çanakkale Şubesi tarafından dağıtılan kumanyalarla ilk sahurlarını yaptı. Kumanyalar, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü araçlarıyla sahada görevli personele araçlarla götürüldü. Söndürme çalışması yapan personelden oruç tutacak olanlar, bu kumanyalar ile sahur yaptı. 

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünde görevli işçi Mülayim Kaya, 1 Nisan itibarıyla üçüncü yangına müdahale ettiklerini belirterek, “Görevimizin başındayız. Şu anda da çalışmalara devam ediyoruz. Tabi sahur vakti geldi. İlk sahurumuzu burada yapıyoruz. İşimizin başındayız. Arkadaşlarımızla mutlu bir şekilde sahurumuzu yapıyoruz. Amirlerimize, şeflerimize ve müdürlerimize teşekkür ederiz” dedi.

Yangın söndürme görevlisi Halil Alkara ise “Dün saat 15.00 civarında başlayan yangına müdahalemiz devam ediyor. Sahurumuzu da burada yapıyoruz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çanakkaleBayramiçYangınİtfaiyeRamazanSahurOruç
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