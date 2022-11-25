Yan yatan TIR'ın sürücüsü öldü

Kaza, dün gece saatlerinde Diyarbakır-Siverek kara yolunda meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, kontrolden çıkarak yan yattı. Sürücü araçta sıkışırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yapılan kontrolde sürücünün yaşamını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kaza nedeniyle kısa süreliğine kapanan yol, yapılan çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.