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Yalova Valiliği'nden 'kamuda esnek çalışma' genelgesi

Yalova Valiliği’nce, Covid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla uygulanacak kamuda esnek mesai esasları belirlendi. Buna göre kamuda çalışan personel 1 gün çalışıp, 1 gün idari izinli sayılacak.

02 Eylül 2020 Çarşamba 10:14
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Yalova Valiliği'nden 'kamuda esnek çalışma' genelgesi

YALOVA - Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kamu kurumlarında esnek modelinin uygulamaya geçtiğini açıkladı. Kamuda esnek çalışma modeli hayata geçerken, uygulamanın 1 gün çalışma, 1 gün idari izin şekilde yapılmasına karar verildi. Yalova Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kamu kurumlarında uygulanacak esnek çalışma modeliyle ilgili bir araya gelerek karar aldı. Alınan karar şu şekilde açıklandı:

"İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 28.08.2020 günü Vali Muammer EROL başkanlığında 26.08.2020 tarih ve 31225 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2020/11 no’lu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gündemi ile toplanarak;

İlimizde risk altında bulunan grupları korumak ve Covid-19 salgınının yayılımını azaltmak amacı ile 01.09.2020 tarihinden itibaren çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın ilimizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıdaki kriterlere bağlı kalınarak Kurum ve Kuruluşların üst yöneticisi tarafından onaylanan esnek çalışma modelinin Valilik Makam Olur'u ile uygulamaya geçilmesine,

Bu esnek çalışma uygulamasından kurum amirleri ve birim yöneticilerinin hariç tutulmasına, Uygulamaya personel bazında yapılacak değerlendirme sonucu karar verilmesine,

Uygulamanın 1 gün çalışma 1 gün idari izin şeklinde yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yalova ValiliğiKamuda Esnek çalışma
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