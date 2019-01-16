Yalova'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kaza dün akşam saat 22.30 sıralarında Yalova Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında meydana geldi. Muğla Fethiye'den 30 yolcu ile İstanbul'a gitmek üzere hareket eden Hasan Kazan yönetimindeki 34 NK 0535 plakalı yolcu otobüsü, Yalova Terminaline 100 metre mesafede yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, yan yatarak metrelerce sürüklendi. Can pazarının yaşandığı kaza nedeniyle olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre şoför Kazan ile 11 yolcu yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Yalova'daki hastanelere götürüldü.



Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışması sonucu trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. Bu arada kaza haberini alan Vali Muammer Erol, Belediye Başkanı Vefa Salman ve Emniyet Müdürü Hakan Fındık, olay yerine giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.