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Yabancı uyruklu sahte diş hekimi yakalandı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp, muayenehane açan yabancı uyruklu kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Muayenehanede yapılan aramada çok sayıda tıbbi malzeme, 5 adet randevu ve kasa defteri ele geçirildi.

18 Eylül 2021 Cumartesi 01:02
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Yabancı uyruklu sahte diş hekimi yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit Kadıköy Mahallesi’nde kendisini diş hekimi olarak tanıtan yabancı uyruklu bir kişinin, muayenehanede yabancı uyruklu kişileri para karşılığı muayene edip, ilaç yazdığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerin ardından iş yerine baskın yapan jandarma ekipleri, çok sayıda tıbbi malzeme, hastaların bilgilerinin bulunduğu 5 adet randevu ve kasa defteri ele geçirdi. Yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alınırken, muayenehane içerisinde bulunan tıbbi malzemelere el konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliIzmitDiş HekimiSahteDişçiMuayenehane
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