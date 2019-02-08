Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102784
ALTIN
221.600
DOLAR
5.2616
STERLİN
6.8155
EURO
5.9754
Virajda savrulan otomobil, 100 metreden vadiye uçtu
Virajda savrulan otomobil, 100 metreden...
Fatih'te döküm imalathanesinde yangın
Fatih'te döküm imalathanesinde yangın
3 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi, yakalandı
3 ayrı suçtan aranan cezaevi...
BM raporu: Kaşıkçı cinayeti, Suudi yetkililer tarafından planlanıp, uygulandı
BM raporu: Kaşıkçı cinayeti, Suudi...
Anadolu Efes - Herbalife Gran Canaria: 93-74
Anadolu Efes - Herbalife Gran...

Virajda savrulan otomobil, 100 metreden vadiye uçtu

ANKARA'da virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağacı devirerek 100 metreden vadiye uçtu. Hurdaya dönen aracın içinde sıkışan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Virajda savrulan otomobil, 100 metreden vadiye uçtu

ANKARA'da virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağacı devirerek 100 metreden vadiye uçtu. Hurdaya dönen aracın içinde sıkışan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

08 Şubat 2019 Cuma 09:17
0 Okunma
Virajda savrulan otomobil, 100 metreden vadiye uçtu

Kaza, sabaha karşı Keçiören ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde Günebakan Sokak üzerinde meydana geldi. Erbakan Bulvarı üzerinden Günebakan Sokak yönüne dönen Sakine Y.'nin kullandığı 06 BFC 842 otomobil, virajda savrularak yeşil alana girdi. Yol kenarındaki ağacı deviren otomobil, yaklaşık 100 metre yükseklikten Kuzey Yıldızı Vadisi'ne uçtu. Kuzey Yıldızı Gençlik Merkezi önünde takla atarak duran otomobilin sürücüsü Sakine Y., araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerine gelen polis ve vadi güvenlik personelleri de kaza yerinde incelemelerde bulundu. Hastanede tedavisi süren Sakine Y.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraVirajTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi, yakalandı
3 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi, yakalandı
Kayseri'de borç-alacak tartışması kanlı bitti: 1 ölü
Kayseri'de borç-alacak tartışması kanlı bitti: 1 ölü
Datça sahilinde 2'si ölü, 3 caretta caretta bulundu
Datça sahilinde 2'si ölü, 3 caretta caretta bulundu
Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Kahvehaneye pompalı saldırı: 1 ölü
Kahvehaneye pompalı saldırı: 1 ölü
Balıkesir Adliyesi'nde gazdan zehirlenen bir kişi yaşamını yitirdi
Balıkesir Adliyesi'nde gazdan zehirlenen bir kişi yaşamını yitirdi
Damat dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi
Damat dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi
Yüksek gerilim hattına temas eden çatı ustası öldü
Yüksek gerilim hattına temas eden çatı ustası öldü
Çatıda akıma kapılarak ağır yaralanan genç, kurtarılamadı
Çatıda akıma kapılarak ağır yaralanan genç, kurtarılamadı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ