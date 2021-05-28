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VEKİL KILIÇ’TAN YUNANİSTAN’A TEPKİ…

AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ AHMET KILIÇ BATI TRAKYA’NIN TÜRK GERÇEĞİ SÖZLE DEĞİŞTİRİLEMEZ, BATI TRAKYA’DAKİ SOYDAŞLARIMIZ YALNIZ DEĞİLDİR..

28 Mayıs 2021 Cuma 14:57
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VEKİL KILIÇ’TAN YUNANİSTAN’A TEPKİ…

BURSA

 MUSTAFA YILDIZ

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Kuzey Makedonya Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Kılıç, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD)Bursa Şubesi’ni ziyaret etti.

BTTDD Bursa Şubesi Başkanı Ali Emin Latif ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle görüşmesinde,Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Türklere uyguladığı ekonomik baskıları ve asimilasyon politikaları hakkında istişarede bulunan Vekil Kılıç, “Batı Trakya’nın Türk Gerçekliği sözle değiştirilemez. Batı Trakya’daki soydaşlarımız yalnız değildir” dedi.

BTTDD Bursa Şube Başkanı Dr. Ali Emin Latif ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Batı Trakya’daki Türk köyleri ve çocukların kimliğine ilişkin“Pomak köyleri” ve “Yunan çocukları” sözlerine tepki gösteren Vekil Kılıç, Batı Trakya’nın Türk yurdu olduğunu ve hiç kimsenin sözleriyle bu gerçeği değiştiremeyeceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye’nin soydaşlarını hiçbir zaman yalnız bırakmadığını söyleyen Vekil Ahmet Kılıç, Türkiye çok büyük bir ülke, soydaşlarımız asla kendilerini yalnız hissetmesin. Batı Trakyalı Türk ve Müslüman kardeşlerimize yönelik yapılan haksızlıkların takipçiyiz.  Devletimiz tüm bu hukuksuz uygulamalara karşı mücadelesini sürdürüyor. Türkiye güçlü bir ülkedir. O bölgedeki politikalara karşı göğüs gerecek gücümüz var dedi.

İNSANİ HAKLARIMIZI GASP EDİYORLAR. AK Parti Bursa Milletvekili Kılıç’ı yanlarında görmenin kendilerine güç ve moral verdiğinin altını çizen Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi Başkanı Ali Emin Latif de, Batı Trakya’da Türk nüfusunun 150 bin kişiye kadar düştüğüne dikkat çekerek, “Yunanistan devleti bize sistematik olarak saldırıyor. Türklerin bölgeden göç etmesi için ekonomik baskıları da devreye koydular. Göç etmeyenleri de asimile ederek Yunanistan ordusuna katmak istiyorlar. İnsani olan hiçbir hakkımızı vermiyorlar. Tüm bu hukuk tanımaz politikalara karşı mücadelemizi sürdürüyoruz ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa YıldızVEKİL KILIÇYunanistan
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