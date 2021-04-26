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VEKİL KILIÇ’TAN YTB VE TİKA ZİYARETİ GÜNDEM BURSA

BURSA VE KUZEY MAKEDONYA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRİLECEK

26 Nisan 2021 Pazartesi 14:54
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VEKİL KILIÇ’TAN YTB VE TİKA ZİYARETİ GÜNDEM BURSA

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - AK Parti Bursa Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Kuzey Makedonya Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Kılıç, Ankara’da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren’i  ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar’ı ziyaret etti. Vekil Kılıç YTB ve TİKA ziyaretlerinde, başkanlarla Kuzey Makedonya’ya yönelik yapılabilecek projeleri görüştü.YTB ve TİKA’nın Balkan coğrafyası için maddi ve manevi çok önemli faaliyetler gerçekleştirdiğini ifade eden Vekil Kılıç, önümüzdeki dönemde Bursa ve Kuzey Makedonya arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi adına yeni çalışmalar yapılmasının planlandığını kaydetti. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ile görüşmesinde, ramazan ayının sonuna doğru online bir program yapılmasının planlandığını belirten Ahmet Kılıç,YTB Başkanımız ve Bursa’da Makedonya ile ilişkili tüm derneklerimizin başkanlarının katılacağı zoom toplantısında Kuzey Makedonya’da YTB’nin yaptığı faaliyetleri, soydaşlarımızın son durumunu ve bölgeyi genel olarak ele alacağız” diye konuştu Soydaşlarımızın haklarının devamlılığı adına. Kılıç, şöyle devam etti. YTB, özellikle Kuzey Makedonya’da soydaşlarımıza eğitim bursları sağlarken, bunun yanı sıra yine eğitim ve öğretim konusunda manevi destekleri ile de önemli yönlendirmeler yapıyorlar. Ayrıca ziyaretimizde, Kuzey Makedonya’da önümüzdeki günlerde gerçekleşecek nüfus sayımıyla alakalı da soydaşlarımızın oradaki haklarının devamlılığını sağlayabilme adına yürütülen çalışmaları değerlendirdik. TİKA Başkanı Serkan Kayalar ile yapılan görüşmeye dair bilgi de veren Kılıç, TİKA ziyaretimiz de YTB ziyaretimiz gibi oldukça verimli geçti. TİKA geçmişten bugüne Balkan coğrafyasında çok önemli misyonlar üstlendi, üstlenmeye de devam ediyor. Mesela, önümüzdeki günlerde Bursa’da yaşayan roman kardeşlerimizin, Kuzey Makedonya’daki roman kardeşlerimizle kaynaşmasını sağlayacak müzik temalı bir projeyi hayata geçireceğiz. Yakın zamanda bunun detaylarıyla ilgili de bilgi vereceğiz diyerek sözlerini noktaladı.

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VEKİL KILIÇTAN YTB VE TİKA ZİYARETİ GÜNDEM BURSA
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