Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1402
ALTIN
469.624
DOLAR
8.2490
STERLİN
11.4880
EURO
9.9758
Sebze tohumculuğu üretim tesisi 5 yıllığına kiraya verilecek
Sebze tohumculuğu üretim tesisi...
76 adet taşınmaz ihale yoluyla satılacak
76 adet taşınmaz ihale...
Gaziantep'te E-Sınav merkezi yaptırılacak
Gaziantep'te E-Sınav merkezi yaptırılacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Sapanca Belediyesinden satılık Ultralight uçak
Sapanca Belediyesinden satılık Ultralight...
İş fırsatları için hemen tıkla!

VEKİL KILIÇ’TAN ANLAMLI PROJEYE DESTEK BU ÖĞRENCİLER ALKIŞLANIR

30 Nisan 2021 Cuma 12:38
4 Okunma
VEKİL KILIÇ’TAN ANLAMLI PROJEYE DESTEK BU ÖĞRENCİLER ALKIŞLANIR

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - ÖĞRENCİLER İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN YEMEK YAPIYOR..

AK Parti Bursa Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç, ihtiyaç sahibi kişilere kendi elleriyle iftar menüsü hazırlayan öğrencileri okullarında ziyaret etti.

TOKİ Cahit Zarifoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Osmangazi İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’lerinin Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, okuldaki öğretmenlerinin ve de hayırseverlerin destekleriyle her gün ihtiyaç sahibi kişilere iftar için yemek hazırlıyor. 2 ayrı ziyarette, TOKİ Cahit Zarifoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdüresi Nihal Çamlıbel ve Osmangazi İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdüresi Nur Tutkun ile görüşen Vekil Kılıç, bu değerli proje için kendilerine teşekkür etti. Okullarda yemek yapan öğrencilerle bir araya gelen Vekil Kılıç, süreçle ilgili onlardan bilgi alırken, kendilerine de yardım etti. Gurur duyulacak bir proje. Ziyaret hakkında konuşan Milletvekili Ahmet Kılıç, Birlik ve beraberliğin en üst düzeyde yaşandığı ramazan ayında böyle değerli bir projeyi hayata geçirenleri tebrik ediyorum. Okul yöneticilerimize, desteğini esirgemeyen öğretmenlere ve hayırseverler ile muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Burada hem deneyim kazanan hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olan öğrencilerimizin de ellerine sağlık dedi. Osmangazi İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde günlük 70 kişiye, TOKİ Cahit Zarifoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde de günlük 30 kişiye öğrenciler tarafından yemek hazırlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
VEKİL KILIÇTAN ANLAMLI PROJEYE DESTEK BU ÖĞRENCİLER ALKIŞLANIR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AYTAÇ ELEKTRİK TÜKETİMİNDE RAMAZAN AYI VE KISMİ KAPANMA ETKİSİ AÇIKLANDI  DEDİ
AYTAÇ ELEKTRİK TÜKETİMİNDE RAMAZAN AYI VE KISMİ KAPANMA ETKİSİ AÇIKLANDI  DEDİ
TAŞDELEN EV TEKSTİLİNDE TASARIM HEYECANI BAŞLIYOR DEDİ
TAŞDELEN EV TEKSTİLİNDE TASARIM HEYECANI BAŞLIYOR DEDİ
TABAN KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETEN PARK HİZMETE GİRMEK İÇİN GÜN SAYIYOR DEDİ
TABAN KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETEN PARK HİZMETE GİRMEK İÇİN GÜN SAYIYOR DEDİ
KİTAP YÜZÜ OLDULAR ÖDÜLÜ KAPTILAR
KİTAP YÜZÜ OLDULAR ÖDÜLÜ KAPTILAR
AVRUPA’NIN EN BÜYÜK İKİNCİ TASARIM MERKEZİNE BUÜ DESTEĞİ
AVRUPA’NIN EN BÜYÜK İKİNCİ TASARIM MERKEZİNE BUÜ DESTEĞİ
İncirliova'da üretici pamuk yerine, daha az su isteyen ayçiçeğine yöneldi
İncirliova'da üretici pamuk yerine, daha az su isteyen ayçiçeğine yöneldi
Afyon sakızını, ceviz kabuklarının içine gizlemişler
Afyon sakızını, ceviz kabuklarının içine gizlemişler
Husumetlilerin araçları çarpıştı, çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Husumetlilerin araçları çarpıştı, çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Şeker kutusunda uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı
Şeker kutusunda uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma