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VEKİL AHMET KILIÇ KELES’TE TEMASLARDA BULUNDU

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ AHMET KILIÇ DAVASINA İNANANLARLAGÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ.

12 Ağustos 2021 Perşembe 10:57
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VEKİL AHMET KILIÇ KELES’TE TEMASLARDA BULUNDU

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Keles'te temaslarda bulunan ve devam eden projeler ile yatırımları yerinde inceleyen AK Parti Bursa Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç, "Dağ ilçelerimiz bizim medeniyetimizin başladığı bölgelerimizdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, şehirlerdeki imkanları hizmet siyasetimizin bir gereği olarak en ücra köylerimize götürmek için canla başla çalışıyoruz. Hamdolsun AK Parti iktidarımızda bunu çoğunlukla sağladık" dedi. AK Parti Keles İlçe Başkanı Özcan Yeni ve Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin’in de iştirak ettiği programda Vekil Ahmet Kılıç, Keles Süt Birliği Genel Kurulu’na katılarak çiftçilerle hayvancılık ve tarım sektöründeki sorunlar hakkında sohbet ederek şöyle konuştu;

"Keles gibi dağ ilçelerimiz için çok önemli olan tarım ve hayvancılık ülkemizin de milli meselesidir. Bizim zaten gündemimizde olan iki konudur. Covid-19 pandemisi süreci bize kendi kendine yetebilen ülkelerin ayakta kalabileceğini gösterdi. Gelişmiş diye tanımlanan ülkelerde insanlar gıda kriziyle karşı karşıya kaldı. Hamdolsun ülkemizde böyle bir durum yaşanmadı bunun da en büyük etkeni siz değerli üreticilerimizdir" dedi.

Keles Kaymakamı BüşraTeymur'uda makamında ziyaret eden Vekil Kılıç, daha sonrasında Keles Devlet Hastanesinde aşılama işlemleri ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Program kapsamında Keles'te kurulun pazarı da gezen ve esnafı dinleyen AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, esnaftan alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

"COVİD -19'A KARŞI ÖRNEK BİR MÜCADELE SERGİLEDİK"

AK Parti İlçe Yönetim Kurulu toplantısına da katılan Vekil Ahmet Kılıç, yaptığı değerlendirmede "Türkiye'nin geçmişten günümüze  savunma sanayide, havacılıkta, sanayide ve tarımda kat ettiği yol açıklanan rakamlarla ortadadır. Bu yol davasına inan sizlerin özverili çalışmaları sayesinde alındı. Türkiye diğer ülkelerle karşılaştırıldığında bu pandemi sürecini daha iyi yönetti. Hizmet siyaseti anlayışımızın sonucunda sağlık alanında atılan adımlarımız ve yatırımlarımız sayesinde Covid-19'a başarılı ve DSÖ tarafında örnek gösterilen bir sınav verdik. Bizim anlayışımız en ücra köye kadar hizmet götürmek vatandaşımızın dertleriyle dertlenmektir. Keles'e yapılan projeleri yerinde inceledik hamdolsun devam eden projelerimizi de sonucuna ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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VEKİL AHMET KILIÇ KELESTE TEMASLARDA BULUNDU
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