VATAN SEVERLER PARTİSİ LİDERLİK YOLUNDA!

Vatan Severler Partisi Kurucu Lideri Genel Başkanı Sayın Yılmaz Gülümser talimatıyla Türkiye Cumhuriyetimizin de ilk siyasi çalışmalarını Hakkari den ilk meşalesini yakarak bütün Türkiye Cumhuriyetimizin genelinde başlamıştır
Sayın Gülümser, toplantıya telekonferansla katılıp tebrik edip başarılar diyerek sözlerini şöyle sürdürdü
Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetimizin kurucu değerleri olan Türk Milletimizin bağrından çıkan bir hareket olarak kararlılıklar için de azimli adımlarla ilerleyeceğiz
Sizlerle birlikte yürümekten gurur duyuyoruz bütün Hakkari’de ki kardeşlerimize de selamlar olsun ‘’ ÖNCELİĞİMİZ TÜRKİYE CUMHURİYETİMİZ ‘’ diyerek sözlerini tamamladı
VATAN SEVERLER PARTİSİ HAKKARİ İL YÖNETİM KURULU BAŞKANI FİKRET YAMAN
Vatan Severler Partisi Hakkari İl Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fikret Yaman ise kardeşlik ve barış içinde ilerlemeyi ilke edinerek ilerleyeceğiz Türkiye Cumhuriyetimiz de bizlere bu kutlu dava da bu görevi layık gördüğü için Vatan Severler Partisi Kurucu Lideri Genel Başkanı Sayın Yılmaz Gülümser Başkanımıza minnetlerimizi saygılarımızı sunuyoruz bizler de Yılmaz Gülümser başkanımızla aynı fikirdeyiz ‘’ ÖNCELİĞİMİZ TÜRKİYE CUMHURİYETİMİZDİR ‘’ diyerek sözlerini tamamlayarak Vatan Severler Partisi Kurucu Lideri Genel Başkanı Sayın Yılmaz Gülümser Başkana tebrikler ve başarılar diliyoruz
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