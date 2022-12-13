Van’da, yanan turba toprağından bölgenin iklim geçmişi araştırılacak

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden (YYÜ) 5 bilim insanı, Erciş, Özalp ve Saray ilçelerinde turba (Bitki toprağı) topraklarının için için yandığı bölgede araştırma yaptı. Van YYÜ Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, “Biz bununla ilgili TUBİTAK'a projeler vereceğiz. Karot örnekleri alıp, bu karot örneklerinin değerlendirilmesi sonucunda bu bölgedeki belki iklimsel döngüyü, iklim geçmişi, buzul döneminden sonra bu bölgelerde neler oldu, belki bunlarla ilgili ilk defa bazı şeyler ortaya konacak” dedi.



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve Ziraat Fakültesi’nden 5 bilim insanı, turba topraklarının için için yandığı bölgede araştırma yaptı. Van YYÜ Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, bölgede yanan toprakların merak konusu olduğunu belirterek şöyle konuştu:



“Van'ın Erciş, Özalp ve Saray ilçelerindeki 3 bölgede yanan toprak ihbarı yapılmıştı. Bunların depremin habercisi olduğu yönünde iddialar vardı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve Ziraat Fakültesi olarak gidip bu bölgelerde araştırma yaptık. Bu yanan yerlerin aslında turba olduğu yani bitki toprağı olduğunu gördük. Aslında turba dediğimiz olay, bitkinin kalıntılarının yıllarca toprak altında birikmesi ile meydana gelmesinden oluşuyor. Burada bir gaz birikmesi oluyor ve gaz birikmesinden dolayı da üzerinde yanan herhangi bir şey ile birlikte toprak yanmaya başlıyor. Evet, deprem bir tetikleyici faktör olabilir. Ama deprem olduktan sonra tetikleyici faktör olabilir. Depremin habercisi gibi bir şey yanlış bir faktördür. Depremde meydana gelen yer sarsıntılarından dolayı metan gazı açığa çıkar. Açığa çıkmasından dolayı da toprak yanmaya başlar."



İÇERİSİNDE TARİH BARINDIRIYOR



Turbanın bu bölgede önemli kaynaklardan biri olduğunu, içerisinde tarihi ve iklimi barındırdığını belirten Doç. Dr. Sağlam, "Yani 100 yıl öncesi değil, 10 bin, belki de 100 bin yıl öncesinin tarihini bu turba kayıtlarının içinde bulabiliyorsunuz. Biz bununla ilgili olarak TUBİTAK'a projeler vereceğiz. Karot örnekleri alıp, bu karot örneklerinin değerlendirilmesi sonucunda bu bölgedeki belki iklimsel döngüyü, iklim geçmişi, buzul döneminden sonra bu bölgelerde neler oldu, belki bunlarla ilgili ilk defa bazı şeyler ortaya konacak. Farklı materyallerden elde edilen kayıtlar var ama turbalardan belki de ilk defa böyle bilimsel olarak bunlar ortaya konmuş olacak" diye konuştu.