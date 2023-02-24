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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi depremlerin ardından imkanlarını seferber etti

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Valilik koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyasına katılarak depremden etkilenen iller için birçok konuda destekte bulundu.

24 Şubat 2023 Cuma 12:24
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi depremlerin ardından imkanlarını seferber etti

Van'da "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yaraları sarmak için başlatılan insani yardım çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda Van YYÜ, deprem bölgesine ilk günden bu yana 3 tır konteyner, iki tır gıda, mama, süt, hijyen ve kıyafet, tıbbi malzeme, 8 sahra çadırı, 2 orta boy çadır, 8 katalitik soba, 30 uyku tulumu, 700 ranza gönderdi, nakdi bağış yaptı.
Ayrıca 7 kişilik YUSAR arama kurtarma ekibi, 7 öğretim üyesi, arama kurtarma eğitimi almış 16 doktor, 30 sağlık personeli, 28 inşaat ile jeoloji mühendisi, 10 teknik personel de deprem bölgesine görevlendirildi.
Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine, depremlerin hemen ardından Van'da büyük bir yardım kampanyasının başlatıldığını söyledi.
Yardımlar için üniversitelerinde de bir merkez oluşturduklarını anlatan Şevli, şunları kaydetti:
"Yardım malzemelerini tırlarla Adıyaman'a, Gölbaşı'na, Kahramanmaraş'a, Antakya'ya, Malatya'ya gönderdik. Kahramanmaraş'a konteyner yolladık. İlk andan itibaren arama kurtarma ekibimizi bölgeye görevlendirdik. Dursun Odabaş Tıp Merkezimizde görev yapan gönüllü doktorlarımızı Malatya'ya gönderdik. UMKE ekiplerine destek veren, farklı hastanelerde görev alan gönüllü sağlık çalışanlarımız, Kızılay'ın mobil araçlarıyla deprem bölgesindeki köylere giden gönüllü doktorlarımız oldu. Personelimiz ile öğrencilerimiz Kızılay'a kan bağışında bulundu. Ayni yardımlar dışında senato üyelerimiz ve tüm Van YYÜ ailesi olarak AFAD ile Kızılay'ın hesaplarına nakdi yardımlarda bulunduk."
Türkiye'nin güçlü ve büyük bir ülke olduğunu ifade eden Şevli, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde depremlerin yaralarının en kısa sürede sarılacağımıza inanıyorum. Yaklaşık 900 depremzede kardeşimizi kampüsümüzdeki yurtlarda misafir ediyoruz. Onlarla sık sık bir araya geliyoruz. Sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Devlet ve millet el ele vererek birlik, beraberlik ve dayanışma içinde bu zorlu günlerin üstesinden geleceğiz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDepremYardım
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