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Van ve Hakkari'de 39 yerleşimin yolu kardan kapandı

Van ve Hakkari’de olumsuz hava koşulları sonucu 39 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

08 Ocak 2023 Pazar 11:22
Van ve Hakkari'de 39 yerleşimin yolu kardan kapandı

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 30 yerleşim yerinin yolu kapandı.
Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki yolların açılması için çalışmaya devam ediyor.
İpekyolu Belediyesi ekipleri de beyaza bürünen ilçede, cadde ve kaldırımların temizlenmesi için çalışma başlattı.
Fen İşleri Müdürlüğü ekip şefi Orhan Ergin, AA muhabirine, günlerdir kentte kar yağmasını beklediklerini söyledi. 
Kuraklık yaşanan bölgede yağışın başlamasının vatandaşları sevindirdiğini belirten Ergin, belediye olarak vatandaşların sıkıntı yaşamaması için çaba gösterdiklerini aktardı. 
Hakkari
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan kar nedeniyle 2 köy ve 7 mezranın yolu kapandı.
Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışma başlattı.

AA

Anahtar Kelimeler:
VanHakkariKarKışYolUlaşım
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