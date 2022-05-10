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Van Kedi Villası'nda 100 yeni yavru dünyaya geldi 

VAN'ın önemli değerlerinden, bir gözü mavi, bir gözü kehribar renkli dünyaca ünlü Van kedileri, 2022 yılının ilk parti doğumlarında 100 yavru dünyaya getirdi. Anneleriyle birlikte özel odalarda bakıma alınan, ziyaretçilerin ilgi gösterdiği yavrulara aşıları henüz yapılmadığı için yaklaşılmasına izin verilmiyor.

10 Mayıs 2022 Salı 10:21
Van Kedi Villası'nda 100 yeni yavru dünyaya geldi 

Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri, Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaret edilen Van kedileri, sevecen halleri ile konukların büyük ilgisini görüyor. Koruma altındaki Van kedileri, bu yılın mart ayında Van Kedi Villası'nda ilk yavrularını da doğurdu. İlk parti doğumlarda 100 yavru dünyaya geldi. Yavru kediler ve anneleri, villadaki özel odalarında özenle bakılıyor.  

'İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ PARTİ DOĞUMLAR OLACAK'

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, Van Kedi Villası'nda Ramazan Bayramı'nı çok yoğun geçirdiklerini belirtti. Prof. Dr. Kaya, "Bayramı çok yoğun geçirdik. İnsanlar dışarı çıkmayı, gezmeyi özlemiş. Kedi evi de çok yoğun bir bayram geçirdi. Bu yıl ilk parti doğumlarda 100 yeni üyemiz oldu. Bunları büyütmeye çalışıyoruz. Bu senenin ilk partisinde gayet iyi ve sene sonuna kadar daha fazla olacak. Çünkü bu birinci partiydi, ikinci ve üçüncü parti doğumlar olacak. Gayet iyi geçiyor" dedi.

SİYAH KEDİNİN NEDENİ; GEN KARIŞIMI

Bembeyaz tüyleri ile bilinen Van kedilerinin arasında siyah ya da farklı renkte doğan yavruların olduğunu da aktaran Prof. Dr. Kaya, "Farklı renkte kediler zaman zaman çıkıyor ama çok yoğun değil. Bazı annelerden gen karışımı nedeniyle tam beyaz olmayan kediler çıkabiliyor. Eskiden çok yoğun çıkıyordu, şimdi çok fazla değil. Anne kedinin sevgisi, tüm yavrularına karşı aynı şekilde oluyor. Yavru kediler çok ilgi görüyor. Vatandaşlar yavru kedilere temas etmek istiyor. Fakat yavru kediler aşısız olduğu için buna müsaade etmiyoruz. En az 2,5 aylık olup, birinci aşıları olana kadar temasa izin vermiyoruz" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Van KedisiVan Kedi Villası
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