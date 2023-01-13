Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.003,26
ALTIN
1.150,78
DOLAR
18,80
STERLİN
22,96
EURO
20,35
Didim'de 5 yıldızlı otel kompleksi satışa çıktı
Didim'de 5 yıldızlı otel...
İçişleri Bakanlığı 300 İl Planlama Uzman Yardımcısı alınacak
İçişleri Bakanlığı 300 İl...
BOTAŞ 261 personel alacak
BOTAŞ 261 personel alacak
DSİ 1273 Sözleşmeli Personel alacak
DSİ 1273 Sözleşmeli Personel...
Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü, tarım arazilerini kiraya verecek
Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü,...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Van Gölü'nün zemininden 730 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı

Van Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmalarda, Van Gölü'nün zemininden 730 bin metreküp balçık ve dip çamuru çıkarıldı.

13 Ocak 2023 Cuma 10:38
Van Gölü'nün zemininden 730 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı

Valilik sosyal medya hesabında yapılan bilgilendirmeye göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, dip çamuru temizleme çalışmalarının yapıldığı bölgede incelemede bulundu. 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel'den bilgi alan Balcı, gölde yürütülen çalışmayı çok önemsediğini belirtti.

100 iş makinesi çalışıyor

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, gölün zemininde şu ana kadar 730 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapıldı.
100 iş makinesi ve 120 personelle yürütülen projede, İskele Mahallesi sahil kısmı birinci etabındaki temizlik çalışması tamamlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve İskele Mahallesi 15 Temmuz Parkı arasındaki ikinci etap ile İpekyolu ilçesi Yaşar Kemal Parkı sahil kısmındaki üçüncü etapta ise çalışmalar sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Van GölüZeminçamurBalçıkTemizlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep'te 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Gaziantep'te 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Çanakkale açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'de 150 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
İzmir'de 150 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Bursa'da 1315 yataklı devlet hastanesi inşaatının yüzde 80'i tamamlandı
Bursa'da 1315 yataklı devlet hastanesi inşaatının yüzde 80'i tamamlandı
Tekirdağ'da şiddetli rüzgar nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti
Tekirdağ'da şiddetli rüzgar nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti
Erciyes Kayak Merkezi "suni karlama"yla kayakseverlerin hizmetinde
Erciyes Kayak Merkezi "suni karlama"yla kayakseverlerin hizmetinde
Yüzeyi buzla kaplı Balık Gölü fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor
Yüzeyi buzla kaplı Balık Gölü fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor
Kuduz karantinasına alınan Tunceli’nin Hozat ilçesinde aşı çalışmaları sürüyor
Kuduz karantinasına alınan Tunceli’nin Hozat ilçesinde aşı çalışmaları sürüyor
Ege Denizi'ndeki deprem Çanakkale ve Balıkesir'de hissedildi
Ege Denizi'ndeki deprem Çanakkale ve Balıkesir'de hissedildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi