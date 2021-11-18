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Van Gölü kıyılarında 24 bin metreküp dip temizliği yapıldı

18 Kasım 2021 Perşembe 15:42
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Van Gölü kıyılarında 24 bin metreküp dip temizliği yapıldı

VAN - TÜRKİYE'nin en büyük gölü, dünyanın ise ikinci büyük sodalı gölü olma özelliği taşıyan Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması için 5 ay önce başlatılan çalışmalar sürüyor. 13,9 kilometrelik alanda yürütülen çalışmalarda şu ana kadar 24 bin metreküp dip temizliği yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açılan 180 milyon TL bütçeli 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin devreye girmesiyle Van Gölü, yıllardır atık sular nedeniyle oluşan kirlilikten kurtarılacak. Daha önce günlük yaklaşık 105 bin metreküp suyun sadece yüzde 20'si arıtılırken, diğeri doğrudan göle veriliyordu. Bu da Van sahili başta olmak üzere gölde ciddi kirlenmeye yol açıyordu. Devreye giren tesis ise günlük 200 bin metreküp suyu arıtabiliyor.

'Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı' kapsamında proje hazırlayan belediye, daha önce atık suların arıtılmadan göle akıtılması nedeniyle zeminde oluşan balçığın temizlenmesi için 5 ay önce çalışmalara başladı. Göl kıyısındaki belirli alanlardaki 13,9 kilometrelik alanda sürdürülen çalışmalarda şu ana kadar 24 bin metreküp dip temizliği yapıldı.

'2 MİLYON 780 BİN METREKÜP DİP TEMİZLİĞİ YAPILACAK'

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Serkan Başdinç, çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Van Gölü ekosistemini korumak için yoğun bir çalışma içindeyiz. Tuşba ilçe sınırları içinde bulunan İskele sahilinde dip çamuru temizliğimiz devam ediyor. Şu ana kadar 24 bin metreküp balçık ve çamur gölden alındı. Önümüzdeki yıllar içerisinde bu çamuru tamamen temizlemeyi hedefliyoruz. 3 etap olarak yapılacak olan temizlik çalışmalarında göl dibinden toplam 2 milyon 780 bin metreküp dip çamuru temizlenecek" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Van Gölü KıyılarıDip Temizliği
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