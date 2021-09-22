Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1387.01
ALTIN
493.77
DOLAR
8.6579
STERLİN
11.8156
EURO
10.1844
6 adet bilet gişesi kiraya veriliyor 
6 adet bilet gişesi kiraya...
Biruni Üniversitesi 48 Öğretim Üyesi alıyor
Biruni Üniversitesi 48 Öğretim...
Muş'ta TOKİ konutları satışa sunuluyor
Muş'ta TOKİ konutları satışa...
TOKİ'den konut ve iş yeri satışı
TOKİ'den konut ve iş...
3 adet işyeri satışa sunuldu 
3 adet işyeri satışa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Van Gölü havzasındaki kuşlar kuraklık nedeniyle göç etti

Her yıl binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü havzasında kuraklık nedeniyle kuş türlerinin büyük bir bölümü başka bölgelere göç etti. Bölgedeki doğa fotoğrafçıları ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

22 Eylül 2021 Çarşamba 13:20
5 Okunma
Van Gölü havzasındaki kuşlar kuraklık nedeniyle göç etti

Göçmen kuşların önemli konaklama merkezlerinden olan Van Gölü havzası, 232 kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Havaların ısınmasıyla geldikleri bölgede, yaz boyunca konaklayan flamingo ve diğer kuş türleri havzada görülüyor. Van Gölü kıyısındaki Çelebibağı, Gölağzı ve Kasımbağı mahallelerinde bulunan sazlık alanların kuruması, gölün yaklaşık 2 kilometre çekilmesiyle 'kuş cenneti' olarak adlandırılan bölgedeki kuşların büyük bir bölümü göç etti. Van Gölü havzasında 25 yıldır doğa fotoğrafçılığı yapan Ferzende Coşar, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığnı belirterek şunları söyledi:

"Van Gölü havzasında, göl sularının yaklaşık 2 kilometre çekildiğini görüyoruz. Durum böyle olunca başta flamingolar olmak üzere, 232 kuş türünün bulunduğu havzada birçok kuş türü alanı terk etmiş durumda. Her yıl buraya fotoğraf çekmeye geliyorum. Bu yıl üzülerek ifade etmek isterim ki, bu kuşlardan eser yok. Küresel ısınmadan kaynaklı kuraklık baş gösterdi. Artık fotoğraf çekerken istediğimiz görselleri alamıyoruz. Kuraklığın en çok kuşları etkilediğini görüyoruz. Burada flamingolar, dik kuyruklu kuşlar ve diğer türler konaklıyordu. Şu an bu kuşlardan sadece flamingolar var ama onlar da suyun azalmasıyla gölün yaklaşık 3 kilometre uzağında konaklıyor."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Van GölüKuşKuraklıkGöçmen Kuşlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Ümitcan'ın kanında uyuşturucu çıktı
Ümitcan'ın kanında uyuşturucu çıktı
200 milyon liralık vurgunla suçlanan fabrika sahibi tutuklandı
200 milyon liralık vurgunla suçlanan fabrika sahibi tutuklandı
Yalnız yaşayan gazi, evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan gazi, evinde ölü bulundu
Kum zambakları çiçeklendi; koparmanın cezası 80 bin 465 TL
Kum zambakları çiçeklendi; koparmanın cezası 80 bin 465 TL
Tarihi Taş Köprü, evler arasında kayboldu
Tarihi Taş Köprü, evler arasında kayboldu
37 milyon 845 bin liralık vurgun yapan şebekeye operasyon
37 milyon 845 bin liralık vurgun yapan şebekeye operasyon
Hafif ticari araç park halindeki otobüse çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
Hafif ticari araç park halindeki otobüse çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
İzmir açıklarında 75 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 75 kaçak göçmen kurtarıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma