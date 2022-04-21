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Van'da yolcu minibüsü, kamyona çarptı: 13 yaralı

VAN'da, yolcu minibüsünün patates yüklü kamyona arkadan çarptığı kazada, 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.

21 Nisan 2022 Perşembe 10:01
Van'da yolcu minibüsü, kamyona çarptı: 13 yaralı

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Van-Hakkari yolunun 5'inci kilometresindeki Kurubaş mevkisinde meydana geldi. Van'dan Hakkari'ye giden S.Ç. yönetimindeki 73 AAG 482 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak, M.Y.'nin kullandığı 01 FS 524 plakalı patates yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada her iki araçtan 13 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Minibüste hasar oluşurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanVanHakkari yoluKazaTrafik KazasıMinibüsYolcu Minibüsü
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