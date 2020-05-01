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Van'da terör operasyonu; 14 gözaltı

Van'ın İpekyolu ilçesinde el yapımı patlayıcı, taş, molotof ve havai fişek ile sokak eylemlerine katıldığı öne sürülen 14 kişi gözaltına alındı.

01 Mayıs 2020 Cuma 13:01
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Van'da terör operasyonu; 14 gözaltı

VAN - Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 20 Nisan günü, Hacıbekir Mahallesi'nde yol kapatarak ateş yakan bir grup olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Hemen bölgeye giden motorize polis ekibine, grup, molotof, havai fişek ve EYP ile saldırdı. Olayın ardından 5 kişi, 2 EYP, 7 çakmak gazı dolum tüpü ve 3 fitil ile yakalanarak gözaltına alındı.  

5 şüpheli sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Devam eden soruşturma kapsamında, taş, molotof, havai fişek ve EYP ile sokak eylemlerine katılan 18 şüpheliye yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. 4 şüpheliyi arama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
VanTerör Operasyonu14 Gözaltı
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