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Van'da "kökünü kurutma" operasyonlarında yakalanan 52 şüpheli tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "kökünü kurutma" operasyonlarında gözaltına alınan 326 zanlıdan 52'si tutuklandı.

07 Mart 2023 Salı 17:28
Van'da "kökünü kurutma" operasyonlarında yakalanan 52 şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürü Atanur Aydın, gazetecilere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla Van'da uyuşturucuyla mücadelede çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.
Bu kapsamda sabah, "torbacı" diye tabir edilen 75 sokak satıcısına yönelik 164 ekip, 20 özel harekat, 3 çevik kuvvet timi, 1 helikopter, 1 İHA, 2 drone, 861 personel ve 14 narkotik detektör köpeğinin katılımıyla 81 adrese eş zamanlı operasyon düzenlediklerini belirten Aydın, yapılan aramalarda, 36.07 gram eroin, 14.01 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 508 gram afyon sakızı, 708 gram esrar, 32 sentetik ecza hap, 2 hassas terazi, tabanca, av tüfeği, kalaşnikof tüfek ve 151 fişek ile silaha ait 2 şarjör ele geçirildiği bilgisini verdi. 
Operasyonlarda 71 şüphelinin gözaltına alındığını, 4'ünün yakalanması için çalışmaların devam ettiğini aktaran Aydın, "İlimizde uyuşturucu satılmasına ve kullanılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda aldığımız talimat çok net. Her gün, her şekilde operasyon yapmaya devam edeceğiz. Bu mücadelede kesinlikle geri durmayacağız. Kullandığımız teknik araçlar ve devletimizin verdiği destekler sayesinde başarılı oluyoruz. Bu konuda Sayın Bakanımıza ve Genel Müdürümüze, Van Emniyet Müdürlüğü olarak teşekkür ediyorum." diye konuştu. 
"Kökünü kurutma" operasyonları kapsamında 4 aydır çalışma yürüttüklerini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:
"194 operasyon düzenlendi ve 255 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 255 şüpheliden 52'si tutuklandı, 203 şüpheli hakkında da uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı. Operasyonlar kapsamında 58 kilo 836 gram esrar, 321 kilo 457 gram eroin, 149 kilo 759 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 261 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 258 gram afyon sakızı, 488 ecstasy, 61 bin 172 sentetik ecza hap ele geçirilmiştir." 
Bugün gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 71 zanlının ise Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Van Emniyet MüdürlüğüKökünü Kurutma Operasyonu
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