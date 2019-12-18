Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
110705
ALTIN
280.767
DOLAR
5.9097
STERLİN
7.7467
EURO
6.5761
''Unutulan'' savunma hattı kaderine terk edildi
''Unutulan'' savunma hattı kaderine terk...
Özel sporcular Alanya'da kampa girdi
Özel sporcular Alanya'da kampa girdi
Şeker hastalarında gizli kalp riski
Şeker hastalarında gizli kalp riski
Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
Yeni yılda ‘‘BİR UMUT DA SEN OL’’ askıda oyucak
Yeni yılda ‘‘BİR UMUT DA SEN...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Van'da, kış sıcak geçiyor

Van'da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, vatandaşları sokağa döktü. Kış mevsimine rağmen havanın hala sıcak olmasına sevinen halk, güneşin keyfini çıkardı.

Van'da, kış sıcak geçiyor

Van'da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, vatandaşları sokağa döktü. Kış mevsimine rağmen havanın hala sıcak olmasına sevinen halk, güneşin keyfini çıkardı.

18 Aralık 2019 Çarşamba 15:07
6 Okunma
Van'da, kış sıcak geçiyor

VAN - Van kent merkezinde halen güneşli günler yaşanıyor. Sıcaklığının  mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Van'da, halka açık alanlar halen canlılığını koruyor. Hava sıcaklığının 6 derecenin üzerinde olduğu kentte vatandaşlar, park ve bahçelerin olduğu açık alanlarda vakit geçiriyor. Yaşanan bu durum kimi vatandaşları memnun ederken, kimini ise endişelendiriyor.

Van'da yaşayan Harun Zorer, bu yıl zorlu bir kış yaşamadıklarını belirterek, "Küresel ısınmadan mı, yoksa başka nedenden mi? Bilmiyoruz. Ama bu yıl Van'a doğru dürüst kış gelmedi. Havalar çok güzel. Bu sıcak havada vatandaşlar güneşin tadını çıkarıyor. Havaların sıcak geçmesinden mutluyuz, ancak kar yağsa bizim memleketimiz için daha iyi olur" dedi.

Mahmut Uçar ise karın yağmamasından memnun olduklarını, güneşli günlerin tadını çıkardıklarını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kış Sıcak Geçiyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da okul inşaatında iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı
Ankara'da okul inşaatında iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı
Saklıkent'te teleskopları kör eden mermer ocağı kapatıldı
Saklıkent'te teleskopları kör eden mermer ocağı kapatıldı
İris, eski haline getirilecek
İris, eski haline getirilecek
Çanakkale ve Edirne'de 80 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale ve Edirne'de 80 kaçak göçmen yakalandı
Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı
Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 1'i ağır 10 yaralı
Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 1'i ağır 10 yaralı
Eğlence mekânı çıkışı silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
Eğlence mekânı çıkışı silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
AVM'de vinç faciası: 1 ölü, 3 yaralı
AVM'de vinç faciası: 1 ölü, 3 yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans