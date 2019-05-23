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Van'da kaçak avlanan 5,5 ton inci kefali ele geçirildi

Van Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde durdurulan iki kamyonette, Van Gölü'nde kaçak avlanmış 5 ton 500 kilogram inci kefali balığı ele geçirildi. Sürücülere idari para cezası uygulanırken, araçlar trafikten men edildi.

Van'da kaçak avlanan 5,5 ton inci kefali ele geçirildi

Van Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde durdurulan iki kamyonette, Van Gölü'nde kaçak avlanmış 5 ton 500 kilogram inci kefali balığı ele geçirildi. Sürücülere idari para cezası uygulanırken, araçlar trafikten men edildi.

23 Mayıs 2019 Perşembe 12:38
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Van'da kaçak avlanan 5,5 ton inci kefali ele geçirildi

VAN - Van Jandarma Komutanlığı, Van Gölü'nde yaşayan ve her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefali balığının korunması için çalışmalarını sürdürüyor. Erciş ve Edremit Sahil Bot Timleri ekiplerinin de katıldığı denetimlerde, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde  durdurulan iki kamyonette arama yapıldı. Aramalarda, kamyonetlerin kasalarında çuvallara konulan 5 ton 500 kilogram kaçak avlanmış inci kefali balığı ele geçirildi. Yakalanan balıklar, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, şahıslara 1380 sayısı Su Ürünleri Karunu gereği idari para cezası uygulandı. Araçlar ise trafikten men edildi. Yetkililer, kaçak balık avlayanlara karşı çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanKaçak AvlanmaInci Kefali
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