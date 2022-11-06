Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.216,98
ALTIN
1.004,00
DOLAR
18,57
STERLİN
21,26
EURO
18,52
Yalova Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Yalova Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İzmir Karabağlar'da 3.480 m² arsa satışa çıkarıldı
İzmir Karabağlar'da 3.480 m²...
Çanakkale'de otel satış ihalesi
Çanakkale'de otel satış ihalesi
Diyarbakır ve Mardin'de Vakıf taşınmazları kiraya verilecek
Diyarbakır ve Mardin'de Vakıf...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Van'da 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-10 Operasyonu' başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'da 460 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-10 Şehit Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

06 Kasım 2022 Pazar 13:26
Van'da 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-10 Operasyonu' başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Van'da 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-10 (Van-Çatak-Surik-Andiçen) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt Operasyonu' başlatıldı. Van İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda; jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 460 personel görev aldı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar- Kış Operasyonları'nın halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanTerörTeröristOperasyonEren Abluka SonbaharKış10 Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tur otobüsü, çekiciyle taşınan iş makinesine çarptı; 1 ölü, 10 yaralı
Tur otobüsü, çekiciyle taşınan iş makinesine çarptı; 1 ölü, 10 yaralı
4 işçinin yaralandığı madendeki patlamayla ilgili ocak ve şirket yetkililerinin ifadesi alındı
4 işçinin yaralandığı madendeki patlamayla ilgili ocak ve şirket yetkililerinin ifadesi alındı
MSB: Pençe-Şimsek bölgesinde 1 asker şehit oldu
MSB: Pençe-Şimsek bölgesinde 1 asker şehit oldu
Zonguldak’ta maden ocağında patlama: 4 yaralı
Zonguldak’ta maden ocağında patlama: 4 yaralı
İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Datça'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Datça'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Maden işçisi Taner Şen, Amasra’da toprağa verildi
Maden işçisi Taner Şen, Amasra’da toprağa verildi
Hatay’da orman yangını
Hatay’da orman yangını
İçişleri: Bitlis'te, Eren Abluka Sonbahar-Kış-9 operasyonu başlatıldı
İçişleri: Bitlis'te, Eren Abluka Sonbahar-Kış-9 operasyonu başlatıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول