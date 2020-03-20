Van'da eczanede şeritli koronavirüs önlemi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılıp, 9 bini aşkın kişinin ölümüne yol açan koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından hem vatandaşlar hem de yetkililer yoğun önlemler aldı. Salgına karşı risk altında bulunan eczacılar da çeşitli tedbirler aldı. Eczacılar, 'sosyal mesafe' olarak adlandırılan 1 metrelik mesafeye uyulmasına dikkat edilmesi için çeşitli tedbirler aldı. Beşyol meydanındaki eczacı, vatandaşlarla çalışanlar arasına bir metre mesafe oluşturmak için şerit çekti. Eczacı Osman Karakoç, her türlü tedbiri aldıklarını belirtirken, "Hasta ile olan 1, 1,5 metre mesafeyi de bu çektiğimiz şerit ile sağlamaya çalışıyoruz. Bu mesafenin hem eczane çalışanları hem de vatandaşlar için çok önemli ve yararlı olduğunu düşünüyorum. Bu virüsün çok fazla yayılması durumda bu mesafeyi artırarak çalışanlarımız ile birlikte tulum giyerek ve gözlük takarak hizmet vermeyi düşünüyoruz. İnşallah yayılmaz diye düşünüyoruz" diye konuştu.

'LÜTFEN DIŞARI ÇIKMAYALIM, 14 KURALA UYALIM'

Karakoç, kronik hasların ve yaşlıların evden çıkamamaları gerektiğini de belirterek, "Fakat eczanemize gelenlere baktığımızda maalesef 75 yaşındaki teyzemiz sadece el kremi almak için çıkmış evden. Yaşlı bir amcamız evde sıkılmış çarşıya gezmeye gelmiş. Biz de buradan uyarımızı yapalım özellikle kronik hastalar ve yaşlılarımız mecburi olmadıkça dışarı çıkmasınlar. Virüsün yayılmaması için elimizden ne geliyorsa yapalım ve Sağlık Bakanlığımızın 14 kuralını uygulayalım" dedi.