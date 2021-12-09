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Van'da 83 yerleşim yeri, kardan kapandı

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan yağışla yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 10 santimetreye ulaştı. Kent genelinde 83 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. 

09 Aralık 2021 Perşembe 10:42
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Van'da 83 yerleşim yeri, kardan kapandı

Kentte dün akşam başlayan kar yağışı, özellikle Bahçesaray'da hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştığı belirtildi. Bahçesaray'da 5, Başkale'de 43, Gevaş'ta 13, Gürpınar'da 22 mahalle ve mezra yoluna ulaşım ise sağlanamıyor. Bahçesaray yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde, zaman zaman sis de etkili olurken, sürücüler zor anlar yaşadı. Kapalı olan mahalle ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı.

Kışın çetin geçtiği Bahçesaray'a bağlı Çatbayır Mahallesi'nde karla birlikte güzel manzaralar ortaya çıktı. Mahalleli, sabah toprak damlı evlerinin üzerindeki karları küreklerle temizlemeye çalıştı. Mahalle muhtarı Eyüp Kayan da kartpostallık görüntüler oluştuğunu söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanKarKışKöyYol
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