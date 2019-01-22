Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97955
ALTIN
219.673
DOLAR
5.3389
STERLİN
6.8781
EURO
6.0632
Van'da 41 kilo eroin ele geçirildi
Van'da 41 kilo eroin ele...
Ankara’da iş yeri yangını
Ankara’da iş yeri yangını
Özhaseki: Cumhur İttifakı'na sonuna kadar sadık kalacağız
Özhaseki: Cumhur İttifakı'na sonuna kadar...
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: 0-1
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: 0-1
CHP İzmir'den Ankara çıkarması
CHP İzmir'den Ankara çıkarması

Van'da 41 kilo eroin ele geçirildi

VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu 2 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda minibüs kasasında 3 poşet içerisinde 41 kilo 306 gram eroin ele geçirildi.

Van'da 41 kilo eroin ele geçirildi

VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu 2 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda minibüs kasasında 3 poşet içerisinde 41 kilo 306 gram eroin ele geçirildi.

22 Ocak 2019 Salı 09:53
0 Okunma
Van'da 41 kilo eroin ele geçirildi

İkinci araçta da arama yapan polis ekipleri, 10 bin euro ele geçirdi. 2 şüpheli gözalaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlimiz İpekyolu İlçesi Selimbey Mahallesi'nde durumlarından şüphelenilerek durdurduğu 2 araçta arama yaptı. Narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan detaylı aramada, minibüs kasasında 3 poşet içerisine zulalanmış 80 paket halinde 41 kilo 306 gram eroin ele geçirildi. Polis ekipleri durdurduğu ikinci araçta da 10 bin euro ele geçirdi. 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarla ilgili soruşturma çok yönlü devam ettiği belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanUyuşturucuOperasyonNarkotik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara’da iş yeri yangını
Ankara’da iş yeri yangını
Kan donduran detaylar!
Kan donduran detaylar!
Sokak sokak gezip çöp topluyorlar
Sokak sokak gezip çöp topluyorlar
Minibüs devrildi: 17'si öğrenci, 21 yaralı
Minibüs devrildi: 17'si öğrenci, 21 yaralı
Adana'da iğrenç olay!
Adana'da iğrenç olay!
Husumetli iki grubun tartışması, cinayetle bitti
Husumetli iki grubun tartışması, cinayetle bitti
Alkollü sürücü otomobili polislerin üzerine sürdü: 1 yaralı
Alkollü sürücü otomobili polislerin üzerine sürdü: 1 yaralı
Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobildekiler, yola 'uyuşturucu' madde attı
Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobildekiler, yola 'uyuşturucu' madde attı
FACİADAN DÖNÜLDÜ
FACİADAN DÖNÜLDÜ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ