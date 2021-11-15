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Van'da 17 kaçak göçmen yakalandı

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerince yapılan baskında kullanılmayan bir iş yerinde Afganistan uyruklu 17 kaçak göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

15 Kasım 2021 Pazartesi 08:56
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Van'da 17 kaçak göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 'göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' yapan kişilere yönelik çalışmaları devam ederken, İpekyolu ilçesinde faaliyet olmayan bir iş yerinde kaçak göçmen olduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine ekipler, iş yerine baskın düzenledi. Baskında, iş yerinde yurda kaçak yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 17 kaçak göçmen yakalanırken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Kaçak göçmenler emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Ön Kabul Merkezi'ne gönderilirken, gözaltındaki şüphelinin emniyet müdürlüğündeki sorgusu ise  devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanKaçak GöçmenGöçmenAfganistan
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