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Van'da 1 milyon 200 bin TL'lik hırsızlık yapan 19 kişi tutuklandı

VAN'da, çeşitli tarihlerde 1 milyon 200 bin TL değerinde oto ve mobilya hırsızlığı yapan 19 kişi, polisin 3 ay süren çalışmaları sonucu yakalandı. 19 kişi tutuklanırken, oto ve mobilyalar sahiplerine teslim edildi.

16 Şubat 2021 Salı 10:46
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Van'da 1 milyon 200 bin TL'lik hırsızlık yapan 19 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Van'da çeşitli tarihlerde meydana gelen oto ve mobilya hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma başlattı. Oluşturulan özel ekibin yaptığı çalışmalar sonucu hırsızların adresleri belirlenip, operasyon düzenlendi. 800 bin TL değerinde oto, 400 bin TL değerinde ise mobilya hırsızlığı yapan kişilerin belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çalınan 8 oto ve mobilyalar bulunup sahiplerine teslim edilirken, E.K., E.B., M.B., E.B., K.Ş., İ.T., A.Y., F.T., F.K., G.Ö., R.G., Y.E., A.G., N.A., Ş.D., D.E., M.K., M.O. ve M.K.yakalanarak gözaltına alındı. Aydınlatılan 32 hırsızlık olayı ile ilgili yakalanan 19 kişi sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanHırsızHırsızlık
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