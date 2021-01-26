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Van- Bahçesaray yolunda karla mücadele

Van'da geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatılan Van- Bahçesaray yolunda çalışma başlatıldı. Karayolları ekipleri, yaklaşık 1 haftadır kapalı olan yolu açmak yoğun çalışma yürütüyor.

26 Ocak 2021 Salı 13:47
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Van- Bahçesaray yolunda karla mücadele

VAN - Kentte geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için yoğun çalışma yürüttü. Kapanan yerleşim yeri yolları, Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri ile Karayolları ekiplerinin çalışmaları ile yeniden ulaşıma açıldı.

Kar yağışı sonrası çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatılan Van- Bahçesaray yolunun yeniden açılması için de Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, tipi nedeniyle yer yer 3 metreyi bulan kar kütlelerini temizlemek için bölgede çalışmalarını yürütüyor. Bahçesaray yolunun çığ riski nedeniyle kapatılmasının ardından ulaşım ise Hizan yolu üzerinden sağlanıyor.

 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Van Bahçesaray YoluKarla Mücadele
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