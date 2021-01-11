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Vagonların arasında sıkışan maden işçisi öldü

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı maden ocağında iki vagon arasında sıkışan maden işçisi Ramazan Toprak (34), yaşamını yitirdi.

11 Ocak 2021 Pazartesi 10:12
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Vagonların arasında sıkışan maden işçisi öldü

Olay, saat 05.00 sıralarında TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana geldi. İşçi Ramazan Toprak, iki vagon arasına sıkıştı. Mesai arkadaşlarınca sıkıştığı yerden kurtarılan Toprak, yerüstüne çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Toprak'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Evli ve 2 çocuk babası Toprak'ın cenazesi, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, morg önünde maden çisinin yakınlarına başsağlığı diledi. 

Geçen yıl 29 Aralık'ta da aynı maden ocağında Soner Dağlıoğlu, iki vagon arasına sıkışarak hayatını kaybetmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakKömürİşçiMadenVagonKaza
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