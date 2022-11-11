Uzungöl’de proje ihalesi yapıldı; kentsel dönüşüm başlıyor

Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artış göstermesiyle başlayan imar kirliliği tartışmaları üzerine harekete geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından göl ve çevresinde iki etaplık 'Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi' hazırlandı. Projede ilk etapta altyapı çalışmaları tamamlandı. Projenin ikinci etabında uygulanacak kentsel dönüşümle göl kıyısını çevreleyen hazine arazisi üzerindeki kaçak yapılar yıkılacak, özel mülkiyetli araziler ise kamulaştırılacak. Görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılacağı Uzungöl, yapı yoğunluğundan arındırılacak. Göl kıyısında görsel estetiğe sahip doğal rekreasyon alanları oluşturulacak, konut ve pansiyonlara 2, otellerde ise 3 kat düzenlemesi getirilecek.

‘UZUNGÖL’Ü DOĞAL HALİNE DÖNDÜRECEĞİZ’

Ayder Yaylası’nda başlatılan kentsel dönüşüm projesinin benzerini de Uzungöl’e uygulayacaklarını belirten TOKİ Başkanı Ömer Bulut, “Uzungöl’de çok güzel bir meydan düzenlemesi, alan düzenlemesi ve oradaki bazı yapıların dışarı alınması ile birlikte güzel bir proje hazırladık. Projenin de ihalesini yaptık. İnşallah orada da turizm mevsiminin daha az yoğun olduğu bir zamanda başlayarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Uzungöl’de ilk etapta oradaki çarpık yapılarla ilgili yine bakanlığımızın ayrı bir çalışması var. İlk aşamada tamamen meydan ve alan düzenlemesi ile insanların oraya gittiğinde rahat vakit getireceği bir alan oluşturulacak. Bunun akabinde yine Ayder’de olduğu gibi orada da aynı tarzda bir uygulama yapılmak suretiyle çarpık yapılaşmanın başka bir alana transferi sağlanacak. Bu süreç isteyen bir çalışma. Başladığımız proje Uzungöl için bir başlangıç olacak. Zaten burada iyiyi vatandaşımız görünce kendiliğinden çarpık yapılaşmanın ortadan kaldırılmasını talep edecek. Önce biz bir iyiyi kendilerine göstereceğiz. Çarpık yapılaşmanın başka bir alana transferi sağlanacak Uzungöl’ü ilk zamanlardaki gibi doğal haline döndüreceğiz” dedi.

‘BİR DÜZEN İSTİYORUZ’

Turizmci İdris Akyüz ise Uzungöl’de sadece turizmin olmadığını, yerleşik hayatın da bulunduğunu belirterek, “TOKİ’nin burada ne gibi bir projesi olduğunun detaylarını bilmiyoruz. Biz burada uygulanabilir, paylaşımcı, hem buradaki turizmi hesaba katarak hem de burada 12 ay boyunca insanlarının yaşadığını dikkate alarak bir planlamanın yapılmasını istiyoruz. Planlamanın acilen yapılmasını istiyoruz. 3 yıldır yoğun bir şekilde bunun için çalışıyoruz. TOKİ ve bakanlığın bizimle istişare halinde olmasını istiyoruz. Uzungöl’de insanlar plansızlıktan besleniyor gibi algılansa da biz plan istediğimizi her fırsatta söylüyor ve bunun için çalışıyoruz. Biz bir düzen istiyoruz. Buradaki yerel halk, turizmciler, iş adamları yatırımlarını plan çerçevesinde yapmak istiyor” diye konuştu.

‘UYGULANABİLİR İMAR OLMALI'

Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş de imar düzenlemesine karşı olmadıklarını dile getirerek, “Biz Uzungöl halkı olarak uygulanabilir bir imar olmasını istiyoruz. Biz imara karşı değiliz. Burada bizimle paylaşılan imar planları sadece turizm odaklı yapıldı. Bizler burada 12 ay boyunca yaşıyoruz. Çocuklarımız burada okula gidiyor. Hayvancılıkla tarımla uğraşıyoruz. Yapılan planlar yerel halk göze alınarak yapılmalı. Yerleşik hayatta olan insanlarımız var. Burada sadece turizm yok” dedi.