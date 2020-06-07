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Uzungöl’de kuymak keyfi

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, koronavirüs tedbirleri alınıp, normalleşme kapsamında yeni sezona başlayan dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'deki turistik işletmelerde misafirler ağırlanıyor. Bugüne kadar vaka tespit edilmeyen doğa harikası Uzungöl'e gelen ziyaretçilere, yörenin meşhur lezzeti kuymak ikram ediliyor.

07 Haziran 2020 Pazar 10:28
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Uzungöl’de kuymak keyfi

Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, koronavirüs salgını sonrası yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan turizm işletmecileri, bugüne kadar vaka tespit edilmeyen doğa harikası bölgeye tatilcileri bekliyor. Her yıl binlerce turistin ağırlandığı otel, pansiyon, motel gibi tesislerde salgın sürecinde tadilatlar yapılırken, 1 Haziran’da başlayan normalleşme sürecine uygun olarak da gerekli hijyen tedbirleri alınıyor. Turizm işletmecileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında işletmelerinde önlem aldıklarını ve hijyene son derece önem verdiklerini belirterek, tatilcilerin endişelenmemesini istiyor. Son yılların en sakin turizm sezonunun yaşandığı Uzungöl’ü ziyaret eden yerli turistler ise salgın sürecinin stresini atmaya çalışıyor. Doğa harikası Uzungöl'e gelen ziyaretçilere, yörenin meşhur lezzeti kuymak da ikram ediliyor. Göl manzarasında fotoğraf da çektiren misafirler, yöreye özgü diğer lezzetleri de tatmadan Uzungöl’den ayrılmıyor.

UZAYAN LEZZETLE GÖL FOTOĞRAFI

Mısır unu, tereyağı ve yöresel peynirle yapılıp, bölgede 'mıhlama' olarak da bilinen kuymağı, misafirlerinin çok beğendiğini anlatan Emine Koç, “Hem yiyorlar hem de nasıl yapıldığını merak ediyorlar. İşin sırrı tabi ki mısır ununda, unumuz yöresel olduğu için mıhlamanın tadı da güzel oluyor. Yoksa tarifi basit, tereyağında mısır unu kavuruyoruz sonra su ile açıyoruz, bolca peynirini koyarak bu eşsiz lezzeti ortaya çıkarıyoruz. Turistler göl manzarası karşısında mıhlamanın uzayan peyniri ile fotoğraf çektirmeyi çok seviyorlar” dedi.

'PANDEMİ STRESİNİ ATIYORUZ'

Uzungöl’ü tatile gelen annesinden duyan ve ilk fırsatta İstanbul’dan Trabzon'a gelen Özgenur Çelik, “Çok güzel doğa, harika manzara, pandemi sürecinde yaşadığımız stresi burada atıyoruz. Gelince de yörenin meşhur lezzeti kuymak yemeden olmazdı, bu eşsiz manzara karşısında doyumsuz bir lezzeti tattık” diye konuştu.

'SEZONA SAKİN BAŞLADIK'

Göl kıyısında tesisi bulunan işletmeci Murat Koç, sezona ilk kez bu kadar sakin başladıklarını söyleyerek, "Pandemi kurallarına uygun olarak işletmeler hazırlıklarını yaptı, sosyal mesafe hiç gibi gerekli tüm önlemler alındı. Bu yıl sezon alışık olmadığımız bir şekilde başladı, yıllardır hiç bu kadar sakin bir başlangıç yapmadık sezona. Yavaş yavaş canlanma başladı, yurt dışı seyahatlerinin açılması ile beraber eski canlı günlere geri döneceğimizi düşünüyoruz” dedi.

UZUNGÖL

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla- orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' bir yer olması özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında Tabiat Parkı ilan edilen Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip gölde, alabalık ve sazan da yaşıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonUzungölKuymak
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