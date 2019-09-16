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Uzakdoğu’dan Rize ve Trabzon'a 50 bin turist hedefi

Doğu Karadeniz Bölgesi gelecek yıl ilk kez Uzakdoğulu turistleri ağırlamaya hazırlanıyor. Uzakdoğu’dan Rize ve Trabzon’a gelen seyahat acentesi temsilcileri gezdikleri bölgeye hayran kaldı, gelecek yıl 50 bin dolayında turisti bölgeye getirmek için çalışma başlattı.

Uzakdoğu’dan Rize ve Trabzon'a 50 bin turist hedefi

Doğu Karadeniz Bölgesi gelecek yıl ilk kez Uzakdoğulu turistleri ağırlamaya hazırlanıyor. Uzakdoğu’dan Rize ve Trabzon’a gelen seyahat acentesi temsilcileri gezdikleri bölgeye hayran kaldı, gelecek yıl 50 bin dolayında turisti bölgeye getirmek için çalışma başlattı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:33
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Uzakdoğu’dan Rize ve Trabzon'a 50 bin turist hedefi

RİZE - Türk turizm sektörünün lokomotif kuruluşu Dorak Holding ile Global Milli markamız Türk Hava Yolları (THY) ortak organizasyonu ile Uzakdoğu'dan Türkiye'ye en çok turist getiren tur operatörlerine Karadeniz bölgesini tanıtım gezisi düzenlendi.  Vietnam'ın en büyük 15 seyahat acentasının üst düzey yöneticilerinin katıldığı  Rize-Trabzon tanıtım gezisi 8 gün sürdü. Dorak Holding turizm grubu ve Türk Hava Yollarının ortak organizasyonu ile düzenlenen gezide Uzakdoğulu turizmci misafirlere aslen Rizeli olan Kültür ve Turizm Bakanlığı kokartlı mütercim tercüman-profesyonel turist  rehberi Mehmet Okumuş eşlik etti.

DORAK HOLDİNG CEO'SU KÖRÜKÇÜ: 50 BİN TURİST GETİRECEĞİZ

Dorak Holding CEO’su Ahmet Serdar Körükçü tanıtım gezisi ile ilgili yaptığı açıklamada 2020 sezonunda Rize ve Karadeniz 'e 50 bin turist getireceklerini söyledi. Körükçü, “Dorak Holding turizm grubu olarak çoğunluğu Uzakdoğu'dan olmak üzere Türkiye' ye yılda yaklaşık 500 bin turist getiriyoruz. Hedefimiz Rize ve Karadeniz bölgesine bu tür tanıtım gezilerini devam ettirip, önümüzdeki sezon Karadeniz’e yaklaşık 50 bin kişi civarında turist getirmek. Turizm ülkemizin ekonomisi ve istihdam için çok önemli bir sektör. Ülke olarak turizmdeki hedefimiz yılda 75 milyon turist, 75 milyar dolar turizm geliri olmalı. Eşsiz doğal ve tarihi güzellikleri ile ülkemiz bu hedefleri çoktan hak ediyor. Bu hedefler doğrultusunda  bizler de Dorak Holding olarak önümüzdeki 5 yıl içinde ülkemize getirdiğimiz turist sayısını 2 milyon ziyaretçiye  çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Uzakdoğulu seyahat acentası yöneticilerinin katıldığı Karadeniz tanıtım gezisine eşlik eden Rizeli Mehmet Okumuş  da bölgede 8 gün süren gezi düzenlediklerini belirterek şöyle konuştu:

“Sekiz günlük çok önemli, çok başarılı bir tanıtım gezisi gerçekleştirdik. Türk turizm sektörünün en büyük tur operatörü konumunda olan Dorak Holding ve milli markamız THY'nin birlikte gerçekleştirdiği bu gezi, nitelik ve kapsam olarak Karadeniz bölgesinde bir ilk konumundadır. Uzakdoğulu misafirlerimiz zaten Batı ve Orta Anadolu'yu kapsayan tur programlarımızın mevcut müşterisi durumundalar. Karadeniz’i çok beğendiler. Önümüzdeki yıldan itibaren mevcut tur programlarına Rize ve Karadeniz bölgesini de dahil edecekler. Önümüzdeki sezondan itibaren Karadeniz'e büyük bir Uzakdoğulu turist akını başlayacak.”

Anahtar Kelimeler:
UzakdoğuRizeTrabzonTuristHedef
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