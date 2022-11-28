Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.859,63
ALTIN
1.052,52
DOLAR
18,63
STERLİN
22,52
EURO
19,39
Anadolu Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Anadolu Üniversitesi Öğretim üyesi...
Ordu Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Ordu Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Bodrum Belediyesi'nden kiralık 5 yıldızlı otel
Bodrum Belediyesi'nden kiralık 5...
Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi 20 Memur alacak
Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi...
Akseki Belediye Başkanlığı memur alımı yapacak
Akseki Belediye Başkanlığı memur...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Uyuşturucu tedavisini kabul etmeyip dehşet saçmış

BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Yasin Doğru'nun (22), tartıştığı babası Hasan Doğru (48) ile kız kardeşi Yasemin Doğru’yu (19) bıçaklayarak ağır yaraladığı, kendisine engel olmak isteyen komşuları Osman Kılınç’ı (28) da öldürdüğü olaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Madde bağımlısı olan Yasin Doğru'yu ailesinin hastaneye götürmek istediği, bu nedenle çıkan tartışmada da olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

28 Kasım 2022 Pazartesi 12:05
Uyuşturucu tedavisini kabul etmeyip dehşet saçmış

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Eskikızılelma Mahallesi’nde meydana geldi. Yasin Doğru ile babası Hasan Doğru ve kız kardeşi Yasemin Doğru arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Hasan Doğru, muhtar azası olan komşusu Osman Kılınç’ı telefonla arayarak yardım istedi. Kavgayı ayırmak için eve gelen Osman Kılınç, Yasin Doğru tarafından boynundan ve göğsünden bıçaklandı. Kılınç kanlar içinde yere yığılırken, Yasin Doğru bu kez babası ve kız kardeşini bıçakla yaraladı.

Komşuları jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada bir hırsızlık olayı için mahallede bulunan jandarma ekipleri, adrese giderek Yasin Doğru’yu gözaltına aldı. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Osman Kılınç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Hasan Doğru ile kızı Yasemin ise Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri süren baba ile kızının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 

İlçe Jandarma Komutanlığı’nda sorgusu süren Yasin Doğru’nun madde bağımlısı olduğu kendisini tedavi olması için hastaneye götürmek isteyen babası ve kız kardeşiyle bu nedenle tartıştığı, ardından da olayı gerçekleştirdiği bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaMustafakemalpaşaYasin DoğruCinayetYARALAMAUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir için 'sağanak' uyarısı
İzmir için 'sağanak' uyarısı
Kayyum olarak atanan CHP İl Başkanı'nın aracına mermi konuldu
Kayyum olarak atanan CHP İl Başkanı'nın aracına mermi konuldu
Sahte rezervasyonla 12 milyon TL'lik vurguna 25 gözaltı
Sahte rezervasyonla 12 milyon TL'lik vurguna 25 gözaltı
Aranan FETÖ'cüleri saklayıp, yurt dışına kaçırılmasını organize etmişler
Aranan FETÖ'cüleri saklayıp, yurt dışına kaçırılmasını organize etmişler
Tunceli’de, teröristlerin kullandığı sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi
Tunceli’de, teröristlerin kullandığı sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi
Kavga ihbarına giden polise pompalı tüfekle saldırı
Kavga ihbarına giden polise pompalı tüfekle saldırı
Küçük Firdevs'i darbeden anne tutuklandı
Küçük Firdevs'i darbeden anne tutuklandı
Süt siparişi götürdüğü evin sahibi tarafından öldürüldü
Süt siparişi götürdüğü evin sahibi tarafından öldürüldü
Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 3’ü ağır 35 yaralı
Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 3’ü ağır 35 yaralı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول