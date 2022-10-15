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Uyuşturucu satıcısının kümesinden 6 kilo eroin çıktı 

KONYA'da, 'topal' lakabıyla bilinen uyuşturucu satıcısı Elvan Doğan ile Aslı Taş, düzenlenen operasyonla yakalandı. Doğan'ın, evininin kümesinde 6 kilo 110 gram eroin ve 1 milyon 222 bin lira ele geçirildi. 

15 Ekim 2022 Cumartesi 15:12
Uyuşturucu satıcısının kümesinden 6 kilo eroin çıktı 

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karatay ilçesindeki evde yüklü miktarda eroin saklandığı bilgisine ulaştı. Yapılan hazırlıkların ardından adrese düzenlenen operasyonda, evin deposundaki kümeste çoraplar içine gizlenen 6 kilo 110 gram eroin ele geçirildi. Evde ayrıca 1 milyon 222 bin lira suç unsuru para ele geçirildi. Operasyonda, fiziksel engeli nedeniyle çevresinde 'topal' lakabıyla bilinen Elvan Doğan ile yanındaki Aslı Taş, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapma, kullanma/ bulundurma' suçlarından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:
KonyaNarkotikPolisUyuşturucuOperasyon
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