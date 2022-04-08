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Uyuşturucu satıcılarına 'İlkbahar' operasyonu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 'İlkbahar' adı verilen operasyonda, uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, aynı aileden 1'i çocuk 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, yakalanmamak için evin önünde gözcü beklettikleri belirlendi.

08 Nisan 2022 Cuma 12:08
Uyuşturucu satıcılarına 'İlkbahar' operasyonu

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada Hıdırağa Mahallesi'nde, elebaşılığını E.M.'nin yaptığı ailenin uyuşturucu satışı gerçekleştirdiğini belirledi. Polis, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlediği adreslere operasyon yaptı. Özel harekat polislerinin destek verdiği 'İlkbahar' adlı operasyonda; çekmecelerde çoraplar içinde satışa hazır fişeklenmiş 2 kilo 200 bonzai ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Polis, aynı aileden E.M., G.M., G.M., M.Ç., N.M., R.D., İ.Ç. ve yaşı 18'den küçük S.Ç.'yi gözaltına alındı. Şüphelilerin, yakalanmamak için evlerinin önünde sürekli gözcü beklettikleri ve polis sokağa geldiğinde birbirleriyle haberleştikleri belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, 'uyuşturucu ticareti yapmak bulundurmak ve nakletmek' suçlarından adliyeye sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağÇorluUyuşturucuNarkotikPolisOperasyon
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