UTEK’DE EFE DÖNEMİ…

BURSA

MUSTAFA YILDIZKurucu başkanlıkta yapmış olan Efe genel kurul toplantısındaki konuşmasında, İlk hedefimiz Bursa’nın tek Havacılık STK’sı olan kulübümüzün üye sayısını arttırmak.Gemlik ve Karacabey havaalanlarının sivil havacılığa kazandırılması ile Yunuseli havaalanı pistinin uzatılarak uluslararası havalimanı hüviyeti kazanması en önemli çabamız olacaktır. 1973 yılında havaalanını sanayi bölgesine kaptıran İnegöl’ün tekrar havaalanına kavuşması da gündemimizde yar alacak. Teknoloji ve arge eğitimlerimizde ‘güneş enerjisi ile uçan dron proje yarışması’ programımız içinde yer almaktadır dedi.

UTEK ve BUMİAD dernek üyesi arkadaşlarımız tarafından kurulan UTEK Uçuş Okulu ve EğitimA.Ş. ile Güney Marmara’nın ilk uçuş okulu olarak şu an 74 öğrenciye pilotluk eğitimi verildiğini belirten Efe, “Bu önemli bir başarıdır.Benzer şekilde; savunma sanayi, teknoloji ve özellikle Bursa Havayolları gibi yeni şirketler kurulmasına öncü olma çabasında olacağız şeklinde konuştu.

UTEK Uzay Havacılık ve Teknoloji Kulübü derneği genel kurulunda yeni yönetim şu isimlerden oluştu;

M. Orhan Efe. Başkan

Ferdi Tercanlıoğlu. Başkan vekili, Havacılık ve Uzay Başkanı

Celal Beysel. Başkan yardımcısı, Teknoloji ve Arge Başkanı

Merih Korur. Genel Sekreter

Hüseyin Ertaş. Genel Sayman

Mustafa Dayanıklı. Projelerden sorumlu Y.K. Üyesi

Mustafa Gümüş. Komitelerden sorumlu Y.K. Üyesi