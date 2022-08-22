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Uşak'ta iplik fabrikasında yangın

UŞAK'ta bir iplik fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 10:29
Uşak'ta iplik fabrikasında yangın

Uşak Organize Sanayi Bölgesi 101'inci Cadde'deki iplik fabrikasında, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, içerideki kolay yanan malzemeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. Gökyüzüne yükselen kara duman, kentin birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye 9 itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Bu arada iplik yapımında kullanılan yünler de dışarı taşındı.

DUMANDAN ETKİLENEN İTFAİYE ERİ HASTANELİK OLDU

Uşak'ta, iplik fabrikasında çıkan yangında, duvarların yıkılması ile alevler daha da büyüdü. Yangını söndürme çalışmaları sürerken, dumandan etkilenen 1 itfaiye eri de Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan itfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan Uşak Valisi Turan Ergün de bölgeye gelerek, yangınla ilgili bilgi aldı.

DHA

Son Güncelleme: 22.08.2022 11:29
Anahtar Kelimeler:
UşakUşak Organize Sanayi BölgesiFabrikaIplikYangınİtfaiye
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