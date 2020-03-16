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Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 72'nci gün

Tunceli'de, 72 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları sürüyor.

16 Mart 2020 Pazartesi 15:50
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Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 72'nci gün

TUNCELİ - Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurtta 5 Ocak günü ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Doku'nun Diyarbakır'da yaşayan ailesi, Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine başvurdu. Bunun üzerine jandarma ve polis ekiplerince Gülistan Doku'nun bulunması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameralarından Doku’nun son olarak Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde görüldüğünü belirleyerek, arama çalışmalarını bu noktaya kaydırdı.

Gülistan Doku'nun bulunması için ekiplerin Uzunçayır Baraj Gölü bölgesinde yürüttüğü çalışmalar, bugün de devam etti. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sualtı arama kurtarma polisleri, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD görevlilerinin yanı sıra gönüllü arama ekiplerince yürütülen arama çalışmaları, 10 kilometrelik alanda yapıldı.

Ekipler, bugünkü arama çalışmalarını Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzeyinde botlar, kıyısında ise arama köpekleriyle sürdürdü. Yapılan arama çalışmalarında bugün de Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanamadı.

ÖZEL EKİBİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun görevlendirmesiyle 3 Mart günü Ankara’dan gelen özel ekibin de Gülistan Doku'yu arama çalışmalarını Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürdüğü bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Üniversiteli GülistanArama çalışmalarıTunceli
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