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Üniversiteli Ayçin, 7'nci katından düşerek öldü

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Ayçin Işık, lüks bir sitedeki apartmanın 7'nci katından düşerek yaşamını yitirdi.

Üniversiteli Ayçin, 7'nci katından düşerek öldü

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Ayçin Işık, lüks bir sitedeki apartmanın 7'nci katından düşerek yaşamını yitirdi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 08:30
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Üniversiteli Ayçin, 7'nci katından düşerek öldü

Olay, saat 02.00 sıralarında Şemikler Mahallesi Cinkaya Bulvarı'ndaki lüks bir sitede meydana geldi. Pamukkale Üniversitesi Gastronomi  ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi Ayçin Işık, ev  arkadaşı Burçin A. ile sohbet etti. Daha sonra balkona çıkan Işık, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 30 metreden beton zemine düştü. Gürültü üzerine sitenin arka bahçesine giden güvenlik görevlileri, genç kızı yerde görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan genç kız, sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Işık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, Işık'ın balkondan düştüğünü gören arkadaşı Burçin A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.  İzmirli olduğu öğrenilen Işık'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp kurumuna kaldırıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DenizliAyçin Işık
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