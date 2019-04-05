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Üniversitede öldürülen dört akademisyen karanfillerle anıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) bir yıl önce araştırma görevlisi Volkan Bayar tarafından öldürülen Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın (33), Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu (48), Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak (33) ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan (35), yakınları tarafından fakültede fotoğraflarının bulunduğu 'Eğitim Şehitleri' köşesine karanfiller bırakılarak anıldı.

Üniversitede öldürülen dört akademisyen karanfillerle anıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) bir yıl önce araştırma görevlisi Volkan Bayar tarafından öldürülen Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın (33), Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu (48), Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak (33) ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan (35), yakınları tarafından fakültede fotoğraflarının bulunduğu 'Eğitim Şehitleri' köşesine karanfiller bırakılarak anıldı.

05 Nisan 2019 Cuma 16:11
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Üniversitede öldürülen dört akademisyen karanfillerle anıldı

ESKİŞEHİR - ESOGÜ Meşelik Kampüsü'ndeki eğitim fakültesinde geçen yıl 5 Nisan'da meydana gelen olayda, üniversitede araştırma görevlisi Volkan Bayar; Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Üniversitede yaşanan dehşetin birinci yılında, hayatını kaybedenlerden Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu'nun babası Arif ile oğlu Göktuğ Özmutlu, Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ın kardeşi Mustafa Armağan ve kayınbiraderi Çağrı Şeker, avukatlar Özgür Çörez ve Ahmet Gürcan Orhan, Kırklalılar Derneği'nde bir araya geldi.

İDDİANAME TAMAMLANMADI

Avukat Ahmet Gürcan Orhan, burada yaptığı konuşmada katil zanlısı Volkan Bayar hakkındaki iddianamenin halen tamamlandığını söyledi. Soruşturmanın gizliliği nedeniyle yeterli bilgiye sahip olamadıklarını ifade eden Orhan, "Bilinmesini isteriz ki göz göre göre gelen bu cinayetin tüm sorumluları hakkında Türk yargısı nezdinde her türlü yasal yola başvuracak ve cinayette ihmali, desteği ve yardımı olan herkesin hukuk karşısında gereken cezayı alması için tüm gücümüzle çalışacağız" dedi. Orhan, adli soruşturmanın yanı sıra YÖK tarafında da bir inceleme yapıldığını ancak bir henüz sonuca ulaşılamadığını da sözlerine ekledi.

ANMA TÖRENİNDE TEPKİ

Akademisyenlerin ölüm yıl dönümü nedeniyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde anma töreni düzenlendi. Ancak hayatını kaybeden akademisyenlerin ailelerine törende söz hakkı verilmemesi ve öğrencilerin programa alınmaması tepkilere neden oldu. Davaya bakan avukat Ahmet Gürcan Orhan, akademisyenlerin yakınlarının tepki olarak törene katılmadığını belirterek şunları söyledi:

"Bugün üniversitede de anma töreni düzenlenmektedir. Ne yazık ki, Rektörlükçe düzenlenen programda gözü yaşlı ailelere talep etmelerine rağmen konuşma hakkı verilmemiştir. Törene katılım çok sınırlı tutulmuş, eğitim şehitlerimizin çalışma arkadaşlarının ve şehitler adına anı defteri açan, üzüntülerini her fırsatta dile getiren öğrencilerin anma programına katılmalarına izin verilmemiştir. Her ne kadar Rektörlük anma programını içerik olarak olumlu karşılasak da, programa katılmama sebebimiz, ailelere söz hakkı tanınmaması, öğrenci ve çalışma arkadaşlarının program dışında tutulmasıdır."

KARANFİL BIRAKTILAR

Dernekte yapılan açıklamaların ardından hayatını kaybedenlerin yakınları eğitim fakültesinde akademisyenlerin fotoğraflarının bulunduğu 'Eğitim Şehitleri' köşesine karanfiller bıraktı. Bu sırada akademisyenlerin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

DURUŞMADA HAKARET ETTİ

Öte yandan, dört akademisyenin katil zanlısı Volkan Bayar hakkında, olaydan iki gün önce tehdit ettiği akademisyen Yalçın Bay'ın şikayeti üzerine Eskişehir 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'tehdit ve hakaret' suçundan dava açıldı. Duruşmaya Volkan Bayar tutuklu olduğu Kocaeli 2 no'lu F Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. İfade vermek istemediğini söyleyen Volkan Bayar, hakime ve Yalçın Bay'a hakaret ederek SEGBİS odasından ayrıldı. Mahkeme duruşmayı erteledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiVolkan BayarDekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın (33)Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu (48)Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak (33)Araştırma Görevlisi Yasir Armağan (35)
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