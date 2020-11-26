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Üniversite-Sanayi İşbirliğine Şanmak Desteği

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) yürütücüleri arasında olduğu TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’na Şanmak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş’den üç öğrenci ile önemli bir destek geldi.

26 Kasım 2020 Perşembe 12:25
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Üniversite-Sanayi İşbirliğine Şanmak Desteği

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa’nın önde gelen firmaları arasında yer alan Şanmak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.  BUÜ’nün yürüttüğü TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Projesi’ne bir  Elektrik – Elektronik Mühendisliği ve iki Makine Mühendisliği alanından olmak üzere toplam üç doktora öğrencisi ile destek verdi. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Şanmak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Cüneyt Şener arasında imzalanan protokolle toplam üç doktora öğrencisi firma bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmalarda görev alacak. Doktorasını başarı ile tamamlayan öğrenciler, en az 3 yıl daha firma bünyesinde çalışma imkânına sahip olacak.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNE DEĞER KATACAK

Protokol imza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “TÜBİTAK Sanayi  Doktora Programı kapsamında yaptığımız çalışmalar neticesinde geçen sene 78 öğrenci ile en yüksek kontenjana sahip olduk. Bu alanda zirveye oturduk. 2020 çağrısı kapsamında 2244 Sanayi Doktora Programı ile ilgili çalışmalarımıza bugün itibariyle start vermiş olduk. Geçen seneki performansı bu sene de gösterme arzusundayız. Bugün Şanmak Makine ile yaptığımız protokol bu gayretin bir sonucu. İmzaladığımız protokolün hem üniversitemize, hem sanayimize, hem de ülke ekonomisine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

2244 SANAYİ DOKTORA PROGRAMI BAŞARISINI İSPATLAMIŞ BİR PROJE

Törende söz alan Şanmak Genel Müdürü Cüneyt Şener ise, “Öncelikle mezun olduğum üniversite ile böyle bir protokole imza atmaktan onur duyduğumu belirtmek istiyorum. 2244 Sanayi Doktora Programı başarısını ispatlamış bir proje ve üniversite ile sanayiyi buluşturması bakımından çok önemli. Başta BTSO olmak üzere çeşitli alanlarda üniversite ile sıkı bir işbirliğimiz var. Bu kapsamda ülkemizin ihracatına ve istihdamına katkı koyacak yenilikleri hayata geçirebilmek en büyük amaçlarımızdan birisi. İnşallah bu bir başlangıç olur ve işbirliklerimiz artarak devam eder. Protokolün hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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ÜniversiteSanayi İşbirliğine Şanmak DesteğiMustafa Yıldız
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